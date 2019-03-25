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英國內閣醞釀「政變」逼宮　梅伊：議員投票支持脫歐協議就下台

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▲▼英國,脫歐,梅伊。（圖／路透）

▲英國媒體宣稱，梅伊告訴國會議員只要投票支持脫歐協議，就會辭職下台。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

原定3月29日生效的脫歐協議迄今已2度遭英國國會否決，首相梅伊（Theresa May）日前致函歐盟，希望延後脫歐時程來持續整合內部意見，以避免無協議脫歐的結果。面對內閣醞釀逼宮的聲浪，梅伊接受媒體訪問時稱，只要國會議員投票支持脫歐協議，她就會辭職下台。

根據《星期日泰晤士報》報導，已有多達11名英國內閣成員一致認為梅伊應該下台，並醞釀在25日的內閣會議「公開政變」，要求她在10內下台走人，並掌握脫歐談判進程的控制權。據了解，國會議員將會在稍晚針對是否讓下議院強行通過一系列「指標性投票」來進行表決，同時，梅伊也必須決定何時、甚至是否要再對以2度遭否決的脫歐協議進行表決。

▲▼示威者2019年3月23日聚集在倫敦街頭，要求政府針對脫歐舉行二次公投。（圖／路透）

▲示威者於23日聚集在倫敦街頭，要求政府針對脫歐舉行二次公投。（圖／路透）

英國「ITV新聞」電視台（ITV News）報導，有消息指出梅伊在24日告訴支持脫歐的國會議員，只要投票支持脫歐協議，包括爭議的愛爾蘭邊境保障措施（backstop），她就會下台。不過關於這項「密約」並沒有太多具體細節，各方普遍不相信梅伊會因此就辭職。

經過2次投票挫敗後，梅伊已在20日致函歐盟，希望能夠將英國脫歐時程延後至6月30日，根據《BBC》指出，歐盟各國領導人依據《里斯本條約（Treaty of Lisbon）》第50條，若英國下議會在3月29日前批准脫歐協議，就同意將時程推遲到5月22日，但如果協議未通過，歐盟也會縮短期限在4月12日之前完成脫歐。

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