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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

北韓人員重返開城共同聯絡辦事處　南北韓窗口睽違4天恢復運作

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▲▼ 南北韓聯絡辦事處正式揭碑。（圖／青瓦台）

▲ 南北韓聯絡辦事處外觀。（圖／青瓦台）

國際中心／綜合報導

北韓22日突然通報南韓，駐守開城「南北韓共同聯絡辦事處」的人員已經在上級指示之下全數撤出，引起外界擔心，兩韓關係恐將生變。南韓人員今（25日）早仍照常跨越邊境至開城上班，北韓則另派其他機關官員赴聯辦辦公。最新消息指出，22日撤離的部分北韓人員已經在25日重返聯辦，南北韓間互相聯絡的窗口睽違4天終於恢復運作。

南韓統一部官員稍早指出，當地時間今天上午8時10分（台灣時間7時10分）左右，部分北韓人員已經重新返回辦事處。該名官員提到，「北側像往常一樣南下來到聯辦。因此，南北韓聯絡代表已經在今天上午進行協商，未來也將像平時一般運作。」

《韓聯社》報導，目前北韓約有4至5名實務人員在聯辦辦公；過去則通常有10人，已經恢復半數。北韓人員上午9時30分（台灣時間8時30分）在與南韓聯絡代表的對話中表示，「依照《南北共同宣言》的精神處理聯辦業務的意志並沒有改變」，但仍未透露撤離及重返聯辦的具體原因。

南韓統一部對返回聯辦的北韓人員表示歡迎；當被問及「北韓人員並未全數返回的狀況下，聯辦是否可正常運作」時，官員則表示，目前難以評估是否正常運作，將冷靜應對並努力按部就班實踐《南北共同宣言》。

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關鍵字：南北韓聯絡辦事處,日韓要聞

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