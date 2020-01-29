禁出口口罩、隱匿疫情罰30萬　南韓網友狂讚防疫對策：台灣NO.1！

記者林瑩真／綜合外電報導

中國新型冠狀病毒（武漢肺炎）爆發，疫情蔓延全球，未落實防疫，行政院長蘇貞昌決定暫停台灣口罩輸往中國一個月，若違反傳染病防治法隱匿疫情，將開罰30萬元。對此，南韓網友則大讚台灣處理方式得當，值得他國學習。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

藝人焦糖（陳嘉行）在臉書轉貼YouTuber挖系桑米西的影片，內容分享了南韓網友如何看待台灣此次對應武漢肺炎，同時翻譯了網友留言。意外的是，台灣近來防疫政策引發兩派爭論，在南韓網友眼中卻相當恰當。

影片指出，南韓網友對台灣針對隱匿疫情者開罰30萬元的嚴格防疫措施感到非常佩服，「台灣政府把這件事這樣認真處理，讓人感到台灣真的是一個先進國」、「反觀我們的話會隱藏吧」、「我們的話為什麼不能這樣處理呢？一直選擇沉默和隱藏，然後國家來幫他們治療」、「檢討吧，我們該學台灣」、「台灣NO.1」、「現在在韓國有15萬中國遊客，怎麼辦呢」、「反觀，真的羨慕台灣政府的對策」、「我支持台灣，我們也學台灣吧」。

轉發影片的焦糖則說，「現在是中共對台灣持續發動資訊戰，配合紅色媒體與在台紅色使徒，台灣人面對戰爭退無可退只能迎戰，大家加油」。台灣網友則在下方留言，「真的很感謝現在的政府快速應變，而且是先以國民為考量，而不是惡鄰居為考量」、「我們離中國這麼近，要不是那幾個自私的人沒通報亂跑，我們的防疫簡直完美」、「只是一種離WHO太遠，靠中國又太近必須自立自強的自覺」。

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