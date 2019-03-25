他每次起乩都不付酒錢：吾乃齊天大聖爺！　高人降駕處理了…傳播妹看傻

▲原PO說，該男每次起乩後就開始算命，說這個人如何如何並順便祭改。（圖／示意照／圖中人物和新聞無關／記者沈繼昌翻攝）

網搜小組／綜合報導

「吾乃齊天大聖爺是也…」一名男子每次和別人喝酒後，都會突然起乩不付酒錢，直到有一天來一名高人，讓傳播妹看傻眼，結局從此逆轉。相關人說，「自從高人處理好之後，從此以後這個人喝了酒再也不會起乩，也乖乖跟大家一起公出付錢了。」

相關人在「爆系故事館」臉書社團指出，以前聽朋友說，他們有一群酒友，幾乎每晚都聚在一起喝酒，喝海產店、「喝粉味」，喝完大家一起公出；其中一名酒友不知道怎麼了，突然有通靈能力，每次喝到差不多時就會起乩，每次來的神明不同。

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原PO表示，該男每次起乩後就開始算命，說這個人如何如何並順便祭改，酒店小姐也會請他幫忙看看自己的命運如何；幾次以後，他每喝到差不多，大家就知道，他快要起乩了，後來每個人都叫他「高人」。

有次，其中一名酒友帶一名新面孔來，他跟大家介紹，這個人也是個開宮廟的高人，於是那天酒過三巡發生驚天動地的事；原本那位酒友照慣例開始起乩，他閉起眼睛喃喃自語一下，桌子一拍大喊「吾乃齊天大聖爺是也」。

▼原PO表示，當下來了兩尊神明，讓其他人不知該如何是好？（圖／示意照／翻攝免費圖庫LibreStock）

原PO說，大聖爺降乩對其他酒友來說還是第一次，大家有些慌張，之前說是太子爺來時就要去買糖果，說是濟公師父來時就要去拿高粱，這次大聖爺來，大家不知道要準備什麼。

有人就去跟店家要香蕉，放在大聖爺面前，「大聖爺駕到，請問這香蕉可好？」大聖爺看了一下點點頭說「好」。結果另一位高人開始唱起歌來，原來也是神明降駕，每個人開始手忙腳亂，一下來兩尊神明該如何是好？

原PO表示，這位唱歌的高人站起身來，邊唱歌邊旋轉，轉到大聖爺身邊，蓮花指一伸，「請問閣下哪位」？大聖爺雄糾糾氣昂昂大聲說著，「吾乃當年大鬧天宮，見佛殺佛、見鬼殺鬼的齊天大聖孫悟空是也，你是哪位？竟然不認得我？」

文中提到，當下氣氛有點僵，大家有點緊張，不知道接下來會如何發展，只見高人手一伸，帶他來的那位拿出一根棒球棍給他，他就拿著往這位大聖爺頭上敲，「我朋友傻了，店家傻了，旁邊的客人傻了，他們叫來的傳播妹也傻了。」

▼原PO大讚「這位高人實在是太厲害了」。（圖／示意照／圖中人物和新聞無關／記者張一中翻攝）

「大聖爺，大你妹，我打到叫你懷疑人生，叫你媽媽都認不得你，再裝啊，再裝啊！」高人拿著棒球棍往大聖爺身上拚命打，讓對方開始抱頭跑給他追，「別打了，吾乃齊天大聖…」

高人在後面拿著棒球棍狂打，「你再給我繼續大，繼續大沒關係！你繼續裝下去，我就繼續打！」後來這位大聖爺蹲下來哭喊，「別打了，別打了，我錯了，我不是大聖爺，嗚嗚嗚…」

高人終於放下棒球棍，讓大聖爺也鬆了一口氣，「酒錢付不付？蛤，你付不付酒錢啊？」大聖爺抱著頭點頭，「付，我付，今天都算我的，我付。」

原PO表示，朋友說那位酒友自從學會起乩後，每次起乩就不付酒錢，都是大家幫忙付掉，自從高人處理好，從此以後喝酒再也不會起乩，也乖乖跟大家一起公出付錢，「這位高人實在是太厲害了」。其他人看完笑說，「躲酒錢的新方法」、「高人高招」、「人外有人」。