夢中男「未來乾媽請妳多指教」　她醒來接到消息：一切都是命別亂開玩笑

▲今天是原PO的生日，店長姐姐也在這天產下兒子。（圖／資料照／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

「玩笑話真的不能亂開，一切都是命…」一名女網友說，常跟懷孕的店長姐姐開玩笑，「要是妳兒子真的跟我同一天生日的話，妳兒子給我養啦！」她今天（12）日夢到一個夢，「這下好了，糗了！我真的要養小孩了。」

原PO在「爆系故事館」臉書社團說，店長姐姐在2018年5月懷孕，預產期是今年的3月15日，而3月12日是自己的生日，「在這之前，她時常向我開玩笑說，『小孟，妳慘了！要是我兒子真的12號出來吼，跟妳同一天生日的話，以後妳就要當他的乾媽，要負責養我小孩了 』。」

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原PO表示，店長姐姐11日晚間產檢時，被醫生說血壓太高必須得馬上住院待產。她今清晨在半夢半醒間，隱約夢見來到婦產科，好像看到店長姐姐躺在病床上，「我在店長姐姐的病床旁邊見到了一個黑黑高高的男子，我看不清楚祂的五官，只知道祂一直待在病床旁，看樣子並無惡意。」

▼原PO在夢中見到店長姐姐的兒子。（圖／達志／示意圖）



原PO指出，「就在我好奇這個黑黑高高男子身分是誰的時候，祂好像知道我心裡所想的，祂面向我，對我說『阿姨，以後請妳多多指教了！未來的乾媽 』。說完，祂便轉身直接進到了店長姐姐的肚子裡面。」

「然後…我就醒了…」原PO表示，醒來時只隱約記得夢裡的片段，一直到上班之後，店長姐姐說她已經生了，「我才想起來，原來我是真的有夢到她兒子」；早知道別常開玩笑對店長姐姐說，「『好啦，要是妳兒子真的跟我同一天生日的話，妳兒子給我養啦』。這下好了，糗了！我真的要養小孩了。」

其他網友留言，「好神奇」、「哈哈，小朋友自己先跟乾媽打招呼咧」、「生日快樂，升格當乾媽」、「你們真的好有緣分啊」。