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「爸比魔鬼在後面」3歲兒在停車場嚇到他失禁！　一看後座「真的超毛」

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▲北市違規占用親子停車格將開罰。（圖／台北市停車管理工程處提供）

▲網友在停車場聽到後座兒子說「有魔鬼」讓他嚇到發冷。示意圖非文中停車場。（圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

民間盛傳，小孩可以看到一些大人無法看到的物體。這位爸爸有一次在家樂福停車場，聽到兒子說「爸比，魔鬼在後面...毛毛的」讓為人父親的他當場嚇出冷汗，本來想忽略卻又禁不起兒子一再提，最後他鼓起勇氣前往查看，才發現一個讓他想罵髒話的真相。

臉書社團《爆系故事館》有網友發文透露，之前帶著3歲小兒子從家樂福停車場要離開，車子發動沒多久兒子就說「爸比，魔鬼在後面，毛毛的」。網友聽到當下直覺想到「這個年紀的小孩子聽說看的到」，加上該停車場之前發生過「車子爆衝從4樓摔到1樓」的意外，當場讓網友背脊發涼。

▲▼網友分享兒子在停車場看到魔鬼的故事。（圖／翻攝臉書）

▲網友分享兒子在停車場看到魔鬼的故事。（圖／翻攝臉書，下同）

網友說，他當下聽完後頭也不敢回的對兒子說「別怕，有爸爸在，魔鬼不敢怎樣的」，接著便故做鎮定的把車緩緩開出停車場。

離開後網友「緊張又有點得意」的問兒子「魔鬼還在嗎？」沒想到兒子卻說「爸比，魔鬼還在後面，你可以把他弄走嗎？」這時網友嚇到差點失禁，直接冷汗直流的心想「為什麼要跟著過來啊！」

▲▼網友分享兒子在停車場看到魔鬼的故事。（圖／翻攝臉書）

▲網友分享兒子不喜歡毛毛的魔鬼拖照片。（圖／翻攝臉書）

但是「為父要裝堅強」，於是他把車停在路邊熄火，硬著頭皮要去跟「魔鬼溝通」，問兒子「魔鬼在哪？」接著兒子便指向後座玻璃下方的魔鬼拖「我不喜歡它毛毛的」，讓網友忍不住的想罵髒話。

對於這位小童的可愛言語，網友留言說「好可愛」、「都是自己嚇自己」、「毛毛的～」、「哈哈哈哈～真的太好笑了」。

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關鍵字：爆系故事館

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