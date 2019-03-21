「我先來去了」外婆嚥氣前牽起外公的手　孫女曝最後一段話：愛一直都在

▲原PO外婆非常體貼外公。（圖／示意圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

一名女網友在臉書分享外公外婆感人的愛情故事，2人憑著媒妁之言結婚，一個是大男人，一個則是標準三從四德的傳統女性，如此相處數十年。身為外孫的原PO好奇這對老夫妻之間是否曾有過愛，之後有機會問外婆「妳愛阿公嗎」，回應她的只有沉默不語；直到外婆過世前，要回家嚥下最後一口氣，在醫院電梯裡牽著外公的手用台語說，「有義呀，你要好好照顧自己的身體，我先來去了」，原PO才明白，2人彼此雖從不說愛，但愛始終都在。

這則充滿洋蔥的故事被原PO分享在臉書「爆系故事館」，外婆婚後為外公總共生了10個孩子，但只有7個留下，是什麼原因並沒有提到。「她是標準的傳統女性」，原PO說，外婆將三從四德表現得淋漓盡致，從來沒違逆過外公的話。

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原PO說，外公因為受過日式教育，是個非常大男人主義的丈夫，幾乎從不開玩笑，「但也因為他大男人的肩膀，才能一肩扛起一家九口的重擔。」由於外公外婆第一次見面就在新房，第2天就開始了柴米油鹽醬醋茶的生活，外婆從沒得到一個新娘應有的待遇，看在剛開始探索愛情世界的原PO眼裡十分好奇，「他們愛對方嗎」？

「外公說過我愛妳嗎」，原PO問外婆，得到的回覆是，「要說什麼愛，都已經七老八十了」；「妳愛外公嗎」，原PO又接著問，這次迎來的是外婆的沉默不語。真正的答案一直要到外婆肝硬化彌留當晚，原PO才明白。

▲過世前不久，外婆握著外公的手，要他好好照顧自己身體。（圖／示意圖／pixabay）

原PO和家人選擇讓外婆回家嚥下最後一口氣，當晚救護車在醫院大門等著他們把外婆送出來，在電梯裡時，外婆虛弱的手在尋找外公，結髮數十年的丈夫牽起了自己的手，她才有氣無力用台語說，「有義呀，你要好好照顧你自己的身體，我先來去了。」原PO說，「那一刻，外婆終於給了我答案。」

面對即將到來的生離死別，原PO外公還是一貫大男人態度，語氣卻溫柔說，「吼，回家再講，回家再講」，聲音藏不住哭腔，「我看見他眼眶含淚，不停吸鼻子，硬撐著不讓眼淚落下。」外婆回到家後，就再也沒開口了，「外婆用盡最後一口氣也要交代外公照顧好自己身體，我想那就是愛」，雖然一輩子沒有大富大貴，也從未對彼此說過愛，「但愛一直存在」。