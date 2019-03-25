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銅板價吃宜蘭現流活海鮮！ 台北另類點餐火鍋搶攻小資族味蕾

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▲到「故意火鍋」用銅板價就能吃到宜蘭活海鮮。（圖／記者浦靖祤攝）

▲到「故意火鍋」用銅板價就能吃到宜蘭直送活海鮮。（圖／記者浦靖祤攝）

記者浦靖祤／台北報導

喜歡吃涮涮鍋，又想要嘗試多樣化的主食的消費者，一定要試試這家另類點餐的火鍋店！老闆因為想讓顧客吃到多樣化的頂級食材，推出了自由配涮涮鍋，只要用佛心銅板價格，就能吃得到現流活撈海產！開幕短短半個多月，就吸引不少小資族饕客的青睞。

▲到「故意火鍋」用銅板價就能吃到宜蘭活海鮮。（圖／記者浦靖祤攝）

鮮活鮑魚一顆單點售價60元。▼波士頓活龍蝦開幕特價一隻只要499元。（圖／記者浦靖祤攝）

▲到「故意火鍋」用銅板價就能吃到宜蘭活海鮮。（圖／記者浦靖祤攝）

「沒有吃過不要跟我說什麼叫高CP值！」，說起話來充滿自信，老家在宜蘭的陳廷綸今年才29歲，就已經是兩家火鍋店的老闆了。他從大學二年級開始經營民宿做生意，存下第一桶金，又因為愛吃，所以決定投入餐飲業開設火鍋店。

第一家店開在宜蘭羅東夜市旁，以親子餐廳為主題，因為料多味美又新鮮，經營多年人氣一直居高不下，因此鼓起勇氣在今年3月，進攻台北市餐飲一級戰區，在東區SOGO百貨附近租下近百坪店面開設「故意火鍋」，以宜蘭的海鮮為主打，要讓消費者用銅板價，就能吃到活海產美味。菜單上還有牛舌、櫻桃鴨等少見食材讓饕客嚐鮮，更引進了高檔「神戶黑毛A5和牛沙朗」，花300元就能享受和牛入口即化的甜美口感。

▲到「故意火鍋」用銅板價就能吃到宜蘭活海鮮。（圖／記者浦靖祤攝） ▲到「故意火鍋」用銅板價就能吃到宜蘭活海鮮。（圖／記者浦靖祤攝）

（左）超大顆牛奶貝2顆49元（右）300元就能吃到日本神戶黑毛A5和牛。▼新鮮活鮑魚口感鮮甜Q嫩，現點現抓。（圖／記者浦靖祤攝）

▲到「故意火鍋」用銅板價就能吃到宜蘭活海鮮。（圖／記者浦靖祤攝）

一走進「故意火鍋」餐廳裡，就看到兩個超大水族箱，裡面滿滿的活龍蝦、鮑魚、牛奶貝，海鮮種類會隨著季節變換，陳廷綸說，「我每天宜蘭台北兩頭跑，店裡所有食材都是當日採買，海鮮類食材大多都是現點現撈，重點是我們的價格絕對經得起考驗，一顆九孔鮑魚60元，超大牛奶貝2顆賣49元，生食級大干貝2顆80元，現在波士頓龍蝦還有開幕特價499元活動，說真的，我的售價跟進價成本其實差不了多少。」

▲到「故意火鍋」用銅板價就能吃到宜蘭活海鮮。（圖／記者浦靖祤攝）

▲以新鮮奶油爆香熬煮的白濃牛奶鍋底深受消費者歡迎。▼藝人唐志中在半個月內就到故意火鍋用餐4次，並於臉書po文推薦。（圖／記者浦靖祤攝）

▲唐志中臉書。（圖／故意火鍋提供）

店裡最受歡迎的鍋底，是以鮮奶油爆香熬製的白醬牛奶鍋，端上桌加熱後香味四溢，光是用聞的就讓人口水直流，店家還會附上一片起司，增添牛奶鍋的香氣風味。還有宜蘭老店的手工拉麵，彈性十足久煮不易軟爛，也相當受歡迎，每天數量有限，晚來的消費者經常還吃不到呢。

陳廷綸表示，開幕迄今半個多月，生意算不錯，只是火鍋店的新概念還需要一點時間讓消費者適應，因為鍋底加上菜盤和附餐的開鍋費是239元，有些客人一聽到價錢掉頭就走，但其實加上一盤霜降牛也才60元，黑毛三層豬也只要50元，算一算差不多300多元就能吃超飽，而起食材絕對是用心挑選，消費者花少少錢就能嚐到頂級食材的美味。

▲到「故意火鍋」用銅板價就能吃到宜蘭活海鮮。（圖／記者浦靖祤攝）

餐廳引進日本神戶A5和牛。▼超大黃金蟹一隻只要980元。（圖／記者浦靖祤攝）

▲到「故意火鍋」用銅板價就能吃到宜蘭活海鮮。（圖／記者浦靖祤攝）

「你可以故意不吃，但不能不吃故意」，陳廷綸解釋火鍋店名取其英文字義Good eat，希望主攻上班族和女性小資族客群，讓消費者吃涮涮鍋就像吃自助餐一樣，選擇自己愛吃的，用剛剛好的份量，少少的價格，滿足每個人的口味需求。「故意火鍋」推出開幕回饋活動，來店消費打卡贈送白蝦一份（6隻），至粉絲專業分享貼文，還能抽墨西哥活龍蝦等頂級食材。

▲到「故意火鍋」用銅板價就能吃到宜蘭活海鮮。（圖／記者浦靖祤攝）

故意火鍋用餐空間寬敞明亮，原木元素設計帶有文青風格，並特別設置VIP包廂可容納12人用餐。。（圖／記者浦靖祤攝）

故意火鍋

電話：（02）2778 3353
地址：台北市大安區復興南路一段107巷5弄13號
粉絲專頁：https://www.facebook.com/goodeat.hotpot/

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關鍵字：涮涮鍋,小火鍋,故意火鍋,宜蘭海鮮,A5和牛,波士頓龍蝦,海產,牛奶鍋

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