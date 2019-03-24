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台派議員批「韓國瑜推動一國兩制」　籲公開中聯辦密會內容

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▲▼台派抵加新生代議員聯合記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

▲台派抵加新生代議員聯合記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

高雄市長韓國瑜日前澳門中聯辦與主任傅自應餐敘，而兩度前往中聯辦的政治動作，也引來民進黨全力圍剿，連總統蔡英文遠在南太平洋都批「製造一國兩制氛圍」，陸委會更是要求釋疑。8位「台派底加」議員24日召開「主權不能賣，密會要公開」聯合記者會，批評韓國瑜推動一國兩制，呼籲韓國瑜公開密會內容，

台中市議員黃守達表示，要求韓國瑜儘速交代向台灣人民誠實交代，中聯辦就是中國共產黨推動一國兩制的前進指揮所，韓國瑜拜訪中聯辦，就是實質支持一國兩制、推動一國兩制。

黃守達表示，現在每個黨，有一個黨的初選提名已經非常清楚，就是中國共產黨，韓國瑜就是參選台灣的總統代理人，中聯辦的密會過程要台灣人民一個交代。

台北市議員吳沛憶說，基於香港基本法，「經濟與貿易是香港自治範圍，跟中聯辦沒有一點關係」，希望韓國瑜不要假經濟交流之名，向大陸發出他想要作為在台灣一國兩制的代理人這個意涵。

吳沛憶認為，韓國瑜事先沒有報備，事後更應該報告，身為台灣的官員，應該遵守台灣法律，「我們台灣所有的人正在努力『不顧北京反對』捍衛台灣民主自由，韓國瑜市長在做什麼？他在『不顧台灣反對』，不顧台灣人民情感、不顧台灣法律的要求，他以台灣首長的身份，踏進中國共產黨在香港實施一國兩制的官方單位」，他如果不是無知，就是別有居心。

台北市議員苗博雅表示，連港澳的特首都會避免前往中聯辦，韓國瑜這麼高興前往香港、澳門中聯辦到底要做什麼？《兩岸人民關係條例》規定，任何人、機構沒有得到政府授權，是不能與大陸官方交流事務，韓國瑜沒有得到授權，「號稱自己去聊天、賣水果，就要來規避陸委會的監督嗎？」希望韓國瑜拿出高雄市長的格局，跟陸委會交代到底在談什麼。

桃園市議員余信憲表示，呼籲韓國瑜不要跟魔鬼交易，跟魔鬼交易遲早會露出馬腳，不要以假商業訂單之名行政治目的之時，台灣不需要政治訂單。

綠黨新竹市議員劉崇顯表示，「面對台灣主權問題，每一位議員都是不分區議員」，韓國瑜用「不丹人民傻傻的」及「高雄澳門沒有直飛班機」等言論，企圖掩蓋與中聯辦聯繫的新聞討論度，呼籲民眾看清楚他的媒體操作。

基隆市議員張之豪表示，國民黨正式做出訊息，要讓韓國瑜領表，韓國瑜已經是國民黨總統候選人的可能人選，不過同時韓國瑜走進一國兩制辦公室中聯辦，這表示「台灣面臨有史以來最接近一國兩制的時刻」，這是國家的最大危機時刻，請大家特別關心這件情，「KEEP HONG KONG FREE， KEEP TAIPEI FREE」。

新北市議員戴瑋姍批評，韓國瑜禿子打傘無法無天，韓國瑜踩在違法灰色地帶，沒向陸委會報告就與中聯辦密會，中聯辦就是北京主權的延伸，就是太上皇機關，很遺憾韓國瑜用私下密會的方式與共產黨做交流，擔憂在賣水果過程中失去主權，要求公開談話內容，全台灣各地大家，都要站出來，「我們是台灣主權不分區的議員。」

新北市議員張志豪表示，這是跨黨派、跨世代的行動，面對國家主權一點都不能退讓，呼籲國民黨必須扛起國家安全、國家主權之責，面對國家主權，國民黨也無法退讓才對，要約束自己的黨職人員，不是修改總統初選規則，「難道是你們的劇本嗎？要力拱你們心中的神」，要讓他直取台灣，韓國瑜事前沒有報備沒關係，但是回來必須具體說明見了哪些人、談了什麼。

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關鍵字：台派,一國兩制,韓國瑜

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