8月孕婦渾身抽搐被迫產子！父忍痛放棄搶救早產兒...說完這句出現奇蹟

▲小寶寶終於平安來到世上。（圖／翻攝自上觀）

大陸中心／綜合報導

愛有很多種，其中親情的愛是最偉大。浙江省海寧市中心21日出現一個緊急的狀況，一名高齡產婦因出現嘔吐、渾身抽搐等行為，在醫生指示下家屬準備忍痛放棄搶救，該嬰孩的父親這時要求見兒子最後一面，每想到這個舉動正是扭轉命運的一刻，讓原本瀕臨死亡的新生兒出現奇蹟般的生命跡象。

據陸媒報導，上週四（21日）下午一點左右，38歲的韋姓孕婦在家人陪伴下被緊急送至海寧市中心的醫院，因為就在前一天，她已開始出現暈眩、嘔吐與頭痛的情況，不過一開始僅以為是孕婦的正常生理反應，因此沒有加以重視，直到出現渾身抽搐時家屬才大感不妙。

經過檢查後發現，懷孕8個月的韋婦的血壓居然高達200/110mmHg，綜合其他指標後被確診為「早發性子癇、胎兒宮內窘迫」，這代表孕婦及體內胎兒的情況都相當危險，根本沒辦法等到孩子足月，必須立刻進行終止妊娠手術， 否則母親和胎兒都有生命危險。

在手術室裡，韋婦依舊處於煩躁的狀態，為保護胎兒，院方首先對孕婦進行麻醉，剖腹產後，離開母體的男嬰渾身慘白，四肢綿軟，甚至連呼吸也沒有，只有微弱的心跳。醫護團隊立刻對他進行搶救，但孩子仍然奄奄一息。無奈的醫護人員只能來到手術室外，把情況告訴了孩子的父親陸先生。無路可退的陸先生放棄搶救，難過提出「我想進去再看一眼我的孩子。」

▲醫護人員極力搶救。（圖／翻攝自上觀）

當這位父親穿戴好手術衣後進入手術室，看到手術台上在鬼門關徘徊的孩子時不禁痛哭失聲，感染了在場所有人，「我這心裡頭實在受不了。」初為人父、參與搶救的麻醉科醫生王春強也忍不住紅了眼圈。

孩子父親走出手術室後，醫護人員依舊不放棄一線生機，持續進行最後的搶救，「孩子，你要挺住！」接著竟奇蹟出現，男嬰的心跳越來越有力且可以自行呼吸，在場所有人忍不住直呼「寶寶，加油！」男嬰的情況越來越好了。王春強表示，這是自己從醫4年來在手術室「最催淚的一次」，事後也把此事寫在微博上並感動地說「這是親情的力量」。

▲醫生的微博。（圖／翻攝自上觀）

奇蹟出世的男嬰還有許多難關，包括呼吸關、感染關、餵養關、黃疸關等等；母親也在加護病房接受觀察治療。由於陸先生經濟狀況並不優裕，同時支付妻子和早產兒的醫療費非常吃緊，醫護人員因此特地為他們發動募款，讓陸先生十分感動，並把孩子取名為「陸強」，就是希望孩子能夠堅強地面對這個世界。