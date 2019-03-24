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義大利返還796中國文物　時代橫跨5千載近20年最大規模

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▲義大利歸還大陸796件文物。（圖／翻攝自《新華社》）

▲義大利歸還大陸796件文物。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國家主席習近平和義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）於23日的共同見證下，中義雙方代表交換關於796件套中國大陸流失文物藝術品返還的證書，這是近20年來最大規模的中國文物藝術品返還行動，歷經了10餘年，文物年代跨度則長達5000年。

《新華社》報導，義大利文物憲兵於2017年在本國文物市場查獲一批疑似非法流失的中國文物藝術品，隨即啟動國內司法審判程式。大陸國家文物局得知相關信息後，立即對接義大利文化遺產主管部門，開展流失文物的追索返還工作，直到2019年年初，義大利法院最終作出向陸方返還796件套文物藝術品的判決。

▲義大利歸還大陸796件文物。（圖／翻攝自《新華社》）

▲義大利歸還大陸文物新石器時期彩繪紅陶罐。（圖／翻攝自《新華社》）

據指出，這些文物包括公元前3300年到公元前2100年間的馬家窯文化紅陶罐、漢代繭形壺、唐代武士立俑、宋代黑釉瓷、清末至民國紫砂壺等，上至新石器時代，下至明清民國時期。

▲義大利歸還大陸796件文物。（圖／翻攝自《新華社》）

▲義大利歸還大陸文物唐代彩繪駱駝。（圖／翻攝自《新華社》）

義大利文化遺產和旅遊部部長阿爾貝托·博尼索利說，「今天是一個盛大的節日，796件套中國文物將返還給中國人民。我們期待中國國家博物館將在北京舉辦專題展覽，讓更多人看到這些珍貴文物。」

此外，習近平此次訪義期間，中義雙方還簽署了多份有關文化遺產的合作文件，包括關於防止文物非法進出境的諒解備忘錄和關於世界文化遺產地結對的諒解備忘錄。

大陸國家文物局網站表示，其中，豐富多樣的新石器彩陶為研究新石器時代的社會風貌提供直接的物質資料，反映了數千年前西北地區的陶器製作工藝與生活場景；數量眾多的漢代、唐代和明代陶俑是瞭解當時人民物質精神生活的實物見證，承載著古代中原地區民族交流和思想信仰的重要歷史信息。

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關鍵字：習近平,義大利,文物,馬家窯

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