柯文哲訪美自爆反同　王世堅嗆卒仔：他回來看我怎麼對他

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲訪美談到同婚時自爆投票時投反對票，「但是我允許12.5萬人上街遊行，其中有5千人國外來的」，引發爭議。民進黨台北市議員王世堅砲轟，這就是典型的「西瓜偎大邊」，看到公投結果哪邊有選票就往哪倒，痛罵身為市長竟消費、糟蹋同志，對大陸卻畢恭畢敬，根本就是卒仔、假惺惺，「他回來看我怎麼對他」。

王世堅說，柯文哲沒有中心思想，只要權力，所以看哪有選票就往哪去，以為世界都繞著他轉，能夠讓他當王才是王道，現在反同就是因為看了投票結論，所以就是西瓜偎大邊，「這就是我瞧不起他的地方」，改天如果挺同勝利了，柯文哲又會說從過去都支持同婚，他很可惡的地方就是不幫忙就算了，但不要消費。

王世堅痛批，柯文哲如果敢就要去蹧踏遠雄、富邦甚至大陸，但柯文哲沒有膽量，對陸一直都是畢恭畢敬，「他回來看我怎麼對他」。

對於柯文哲的發言，北市府澄清，談話原意並非是指個人投下反對票，而是表達雖然公投結果，大部分的民眾對此議題不贊成，但是也不會去干擾另一部分的人舉辦遊行或活動。台北市舉辦開齋節和同志大遊行就是作爲東亞最自由的城市的一個例證。

柯文哲也說明，「我投票時投反對你」這段話的我是指「我們」，並非他個人，雖然大部分人不贊成同婚，但也不會去干擾其他人舉辦遊行。