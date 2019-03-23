影／館長陪出訪！柯文哲訪美腳穿館長送的海陸戰隊襪讚好穿

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲9天訪美行結束，預計搭乘23日凌晨的飛機返國。有趣的是，柯文哲在等飛機時，翹腳露出足上穿的是海軍陸戰隊的襪子，他笑說，這是之前上網紅「館長」陳之漢節目送的，還讚襪子好穿。

▲柯文哲讚館長送的襪子好穿。（圖／政治中心攝）

另外，柯文哲23日也在臉書發文提到此次美國行表示「我們帶回來的，不只是經貿合作案，還有更多可以在台北永續實踐的願景。」他說，行程中，偶爾有些波折，仍然努力完成各項目標。「台灣的處境本來就艱難，外交也不會是一個人的事，我們抱著做多少算多少的精神，盡力就是了。」



柯文哲也分別提及包括紐約、華盛頓、亞特蘭大等城市。他說明，在紐約看到了一個國際城市的多元與進步，也體會到只要社會可以建立互信，政府和企業可以在制度之下成為合作夥伴，正正當當做生意。而在華盛頓，看到美國政府機構的嚴謹，看到了他們對於民主自由的堅持，也建立了溝通管道，有助於後續繼續合作。



柯文哲說，亞特蘭大是22小時之內，見了州長、州務卿、州檢察長、聯邦參議員、亞特蘭大市長、市議會議長。在台北－亞特蘭大40週年姐妹市的慶祝會上，還見到40年前兩市簽約市長的遺孀，在這裡真的感受到非常多溫暖。



柯文哲表示，為了幫台北的產業找機會，協助台北進出口商業同會公會跟亞特蘭大商會簽署合作備忘錄；在波士頓，這個全美國最大的生技產業聚落，透過論壇交流，讓台北的生技產業和波士頓的產官學交流。台北市政府在南港的東區門戶計畫，生技產業是發展重點，需要國際連結，促進這個計畫的執行。

最後，他也在文末感謝同行的媒體朋友們，「他們也被行程操慘了」，真的非常辛苦。「回台灣之後又是新的開始，我們繼續加油。」



