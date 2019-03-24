柯文哲訪美操練「自媒體」　「學姐」黃瀞瑩熬夜生影片

▲媒事組出訪過程中還處理「出訪筆記」影音。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲訪美行程在23日全部結束，由於此行堪比馬拉松長跑，短短7天落地時間訪問團跑遍美東3城加亞特蘭大，媒事組隨行成員更是日夜加班，北市府發言人「大熊」劉奕霆、副發言人「學姐」黃瀞瑩除了各司其職外，入夜後回到飯店也不得閒，因為他們還要繼續規劃柯P「出訪筆記」影片的腳本，彙整當日已結束的行程想梗。

事實上，從上次出訪以色列開始，柯市府幕僚團隊就開始規劃「出訪筆記」單元，以柯文哲臉書百萬粉絲的基礎，用簡單、淺顯易懂的方式分享出訪交流的心得。由於覺得成效相當不錯，此次美東行也進一步升級到「動態」影片，希望增加粉絲閱讀、觀看的意願。

但是，此次的美國行在白天行程滿檔，甚至餐會等活動會持續到晚上10點，若要拍片只能把握晚上有限的休息時間，所以在整個出訪過程中也常可看到劉奕霆、黃瀞瑩帶著媒事組員到柯文哲房間拍片，接著再熬夜趕製影片，最後交由留在台北的「小牛」柯昱安上傳到粉絲團。

▲台北市長柯文哲訪美。（圖／記者陳家祥攝）

對於首次跟柯文哲出訪的黃瀞瑩，此行主要負責媒體事務處理等，最後一天在波士頓的學生座談還代班主持，引起現場粉絲瘋搶合照，她笑說，很開心在國外看到這麼多台灣留學生，大家也都很熱情踴躍，算是一個很特別的經驗。

這趟出訪柯文哲不公開行程多，不少行程都是在前一天才與駐館確認能否開放，甚至連訪問地點都多次修改，都有賴黃瀞瑩、劉奕霆居中協調；而核對不公開行程之餘，緊跟柯文哲的劉奕霆，還要負責轉述不公開拜會行程的內容。

除了劉奕霆和黃瀞瑩外，協助媒體事務的研究員蕭孟煊也忙前忙後，負責拍攝、剪輯的陳家正更是天天熬夜。分工上，出訪筆記文字版由劉奕霆撰寫，再由台北的柯昱安修改後給柯文哲確認；影音版則是由劉奕霆提問，黃瀞瑩與陳家正後製；演講影片則由台北的媒體組同仁上字幕再上傳。

據了解，柯文哲自2018年選舉以來便積極推行自媒體計畫，這次訪美行讓柯市府團隊從產製到上架做了一次流程檢驗，儘管還有加強與改進空間，但這次實兵操演的效果已受到柯文哲肯定，未來預計還會有更多的發揮空間。

▲黃瀞瑩主持學生座談會。（圖／記者陳家祥攝）

▲劉奕霆一路緊跟柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

想看更多柯文哲美國行報導...

►►請看 ETtoday新聞雲隨行全記錄