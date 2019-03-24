20歲正妹「大眼甜笑」撞臉周子瑜　網全融化：戀愛惹～

▲她憑著清純甜美的臉蛋爆紅。（圖／翻攝自instagram／phuong252_）

國際中心／綜合報導

越南一名20歲的正妹，因擁有甜美外型和水汪汪大眼，加上因多個角度神似韓國女團《TWICE》的台籍成員周子瑜，而在網路上爆紅，許多網友直呼「根本分不出誰是誰了！」

▲越南正妹日前參加高中畢業典禮時被拍下的照片。（圖／翻攝自phuong252_ IG ）

據了解，這位名叫Nguyễn Bùi Nam Phương的越南正妹在高中畢業典禮時，被同學拍下身穿越南傳統服飾的照片，並發布倒網路上，意外引起熱烈討論，清新可愛的笑容瞬間擄獲眾多男網友的心。

目前居住於越南胡志明市的Nguyễn Bùi Nam Phương憑著清純臉蛋在網路上一炮而紅後，已決心向模特兒之路發展，拍攝許多甜美的寫真照片，水汪汪的大眼睛、精緻鼻形也讓人發現激似韓國女團《TWICE》的台灣成員周子瑜，更因此被受封「越南周子瑜」。

▲周子瑜中分長髮、露香肩現身機場。（圖／CFP）

事實上，Nguyễn Bùi Nam Phương靠著出眾的臉蛋在學生時期已是風雲人物，曾在2017年參加過越南青年小姐的選美比賽且獲獎，在2018年也參加了「Miss Teen 2018」的比賽。

Nguyễn Bùi Nam Phương平常在社群上分享的照片總是露出活力滿滿的笑容，但過去的她其實相當內向。因為父親早逝的關係，她是由媽媽一手帶大的，也因為這樣的家庭環境造培養早熟溫柔的性格，擅長做飯、還喜歡照顧孩子，跟家人們也時常會到醫院或寺廟中擔任志工幫助別人。

Nguyễn Bùi Nam Phương目前在個人社群上擁有超過7萬名網友追蹤，每每一發照片便吸引超多粉絲在底下留言，「真的超像子瑜！某些角度已經分不出誰是誰了」、「越南子瑜是妳！」、「我決定了！娶越南新娘」、「相似度90％」、「越南的真的正」、「戀愛惹～」、「好多越南美女都濃眉大眼喔」、「機票準備好了」。