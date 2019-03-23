越南抗議漁船遭驅逐沉沒　環時：炒作西沙摩擦只會讓自己難堪

▲中國海警船。（圖／翻攝自環球軍事）



大陸中心／綜合報導

中國海警船3月6日在西沙群島海域驅逐越南漁船，當時載有5位漁民的QNg90819TS號漁船在逃跑時疑似觸礁沉沒。越南外交部領事局事後向中國駐越南大使館交涉，表達抗議並要求賠償。《環球時報》發表社評稱，越南再次就漁船沉沒「發布不實資訊」，擺出一副討要公道的姿態，還鼓勵漁民非法捕魚，並且營造中方做法有害南海地區和平穩定的氣氛，這種炒作「終將置自己於難堪之中」。

社評指出，南海地區近兩年來「總體比較平靜」，中國和越南或與菲律賓「都較好地管控彼此的分歧」，沒讓島礁之爭干擾彼此合作的大局，尤其與越南的經貿合作快速增長，兩國2018年的貿易額更是達到1067.06億美元，這是東盟國家與中國最大的雙邊貿易。

▼西沙群島空拍照。（圖／翻攝自南海研究論壇）

社評話鋒一轉表示，如今越南不時針對海上細節問題發聲，有意給南海局勢製造一點波瀾，例如6日的海上事故，一開始也指控漁船遭到中國海警船撞沉，直到中方出面澄清，才又改口宣稱是被驅趕，而且過程還遭到水槍噴射。社評提到，越方要求支付80億越南盾（大約86萬人民幣）的賠償金，越南外交部「竟然支持漁民的無理要求」，這種做法「尤其荒唐」。

社評提到，西沙群島實際受到中國的控制，越南想製造該地區的爭議性，還鼓勵漁民前往當地海域捕魚，意圖對中方維護主權的行動施加壓力，再者美國軍艦2018年以來也多次在該海域出沒，這是美國與越南「心照不宣的配合」。

社評強調，本次中國海警船拯救越南漁民「已經表現最大善意」，但越方卻搞成兩國之間的海上事件，這是「對中國的外交碰瓷」；中國不會就海上問題讓步，河內（越南手都）也沒有能力要中方讓步。

▼中國在西沙群島的永興島設置「三沙市」行政機關，並且進駐陸、空軍事部署。（圖／翻攝自中國軍網）



社評指說，越南不時在南海問題「表現出進取的姿態」，這與該國同中方發展全面戰略合作夥伴關係的對華路線形成矛盾，這種搖擺立場以及與美國關係的快速升溫同時發聲，容易使其誤以為與中國保持南海問題的摩擦將能吸引美日的支持，但「很可能算錯了賬」，因為「中國不會在海上哄它」，再怎麼折騰「也討不到便宜」。

《環球時報》總結表示，越南發展市場經濟以來，政治上總體一帆風順，但市場經濟必然會導致利益多元化，形成一些反傳統情緒的積累，如果放縱反華的民族主義坐大「將會埋下一根打破現有狀態的導火索」；中國希望越南能認真與中方管控好海上分歧，不主動挑事、不炒作海上摩擦，也不搞將海上問題複雜化的其他行動。