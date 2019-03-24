快訊／65快速道路「速霸陸疑超速摔落橋全毀」　業務主任無生命跡象

▲白色速霸陸翻落橋下。（圖／記者趙永博攝，下同）

記者趙永博／新北報導

新北市台65線快速道路南向5公里處，24日清晨7時許，一輛白色速霸陸休旅車行經行經該路段時，疑似是車速過快，沒有注意到大彎道，突然失控跨越機車引道，撞上路燈桿後，翻覆摔落30米高的新莊堤外道西盛公園，車上的36歲的陳姓駕駛當場失去生命跡象，目前緊急送往署北醫院搶救中。

警方當時接獲民眾報案指出，65快速道路上有車輛翻覆摔落平面道路，立即派請多輛救護救災車輛及救難人員，前往新莊17號越堤道路西盛公園旁救援。警消在西盛公園內的溜冰場旁，發現摔落的白色轎車，車上男子已經無生命跡象，救護人員趕緊將他送往鄰近的署立台北醫院急救。

警方初步調查，發現白色休旅車當時行駛在65快速道路上速度飛快，經過新莊連接板橋這處彎道時，疑似車速過快，來不及煞車，車頭跨越一旁的機車引道，撞上超過半個人高的圍籬，翻滾落下至越堤道的公園內。

警方事後在陳男車上及周圍，找到陳男的皮包、手機及一些私人物品，包括簽過章的本票、契約書、名片等，發現陳男疑似是一間咖啡機的業務主任。目前員警正循線要聯絡家屬，並等待急救結果出爐後，要進一步釐清陳男是否涉及酒駕，還有車禍發生的原因。