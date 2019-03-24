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昆山慧聚獲頒「兩岸交流基地」　蕭萬長籲一起拚經濟

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▲▼昆山慧聚廣場。（圖／昆山市台辦提供）

▲昆山慧聚廣場。（圖／昆山市台辦提供）

記者陳政錄／江蘇昆山報導

江蘇省昆山市慧聚廣場23日獲頒為「海峽兩岸交流基地」，並舉辦「第八屆海峽兩岸（昆台）文化交流月啟動儀式」，兩岸企業家峰會台方理事長蕭萬長指出，慧聚寺天后宮作為當地10萬台胞的精神家園，是兩岸交流中很重要的亮點，希望未來能將昆山打造成兩岸共同市場的先行試驗區，促進經貿發展。

昆山市台商投資大陸的大本營，有「小台北」之稱，2005年經昆山市政府批准後，台商圈內出錢出力，重建慧聚寺同時建造天后宮，是大陸法律上首座台灣人捐建的廟宇，也是台胞們的精神家園。2018年12月獲國台辦批准為「海峽兩岸交流基地」，並在23日舉行授牌儀式。

▲▼昆山2019年3月22日舉行「海峽兩岸交流基地授牌儀式暨第八屆海峽兩岸（昆台）文化交流月啟動儀式」。昆山,慧聚寺天后宮,媽祖,蕭萬長,宗緒惠,孫德聰（圖／記者陳政錄攝）

▲蕭萬長致詞。（圖／記者陳政錄攝，下同）

蕭萬長在致詞時指出，媽祖和土地公信仰起源於大陸，在台灣發揚，是連結兩岸重要的精神紐帶，盼藉由兩岸交流基地，在未來於兩岸之間推動更多的文化交流。

他進一步表示，昆山在台灣知名度非常高，叫做出了名的「小台北」，希望陸方能藉由昆山來深化兩岸的合作試驗區，推動先行先試的政策，「我們一起來打造成兩岸共同市場的試驗區」。

▲▼昆山2019年3月22日舉行「海峽兩岸交流基地授牌儀式暨第八屆海峽兩岸（昆台）文化交流月啟動儀式」。昆山,慧聚寺天后宮,媽祖,蕭萬長,宗緒惠,孫德聰（圖／記者陳政錄攝）

▲「海峽兩岸交流基地授牌儀式暨第八屆海峽兩岸（昆台）文化交流月啟動儀式」。


23日活動包括台方蕭萬長、現任昆山台協會長宗緒惠、昆山台協榮譽會長孫德聰、海峽兩岸公共事務協會副理事長魏裕國等，以及陸方國台辦交流局長黃文濤 、江蘇省台辦主任練月琴、昆山市委書記杜小剛，以及兩岸500多位嘉賓共同出席。

在授牌儀式上，黃文濤將「海峽兩岸交流基地」牌匾授予杜小剛後，舉辦「第八屆海峽兩岸（昆台）文化交流月啟動儀式」，包括由宗緒惠宣讀「百企千戶萬人」垃圾分類公益活動倡議書、昆山市台協足球球迷會授旗儀式等。宗緒惠表示，垃圾分類是台灣人從小到大的美德，希望能把這個優點在昆山普及，讓台胞在昆山的生活更好。

▲▼ 昆山台協宗緒惠。（圖／記者陳政錄攝）

▲ 昆山台協會長宗緒惠在昆山倡導垃圾分類的美德。

宗緒惠也提到，在促進昆台文化交流部分，除了今日邀請兩岸書畫名家現場創作外，慧聚廣場內兩岸交流中心亦有媽祖學堂、戲曲交流、書法交流等，目前也計畫將更多台灣文創能量引入昆山。

值得注意的是，在活動舉辦前蕭萬長在孫德聰介紹下，率台商共同祭祀媽祖，完成祭祀典禮後，蕭萬長面對媒體詢問對高雄市長韓國瑜也正在大陸訪問的看法，以及2020黨內大老挺誰的敏感問題，「微笑老蕭」神情從輕鬆轉為認真，重複表示「只要能拚經濟都很好」，並未對支持哪個「太陽」做出表態，僅強調希望大家能不分立場，一起來拚經濟。

▼昆山慧聚寺天后宮是當地台胞的信仰中心。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼昆山2019年3月22日舉行「海峽兩岸交流基地授牌儀式暨第八屆海峽兩岸（昆台）文化交流月啟動儀式」。昆山,慧聚寺天后宮,媽祖,蕭萬長,宗緒惠,孫德聰（圖／記者陳政錄攝）

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關鍵字：昆山,台胞,台商,兩岸,慧聚寺,媽祖,蕭萬長

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