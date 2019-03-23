陸鹽城爆炸案無波及台商　江蘇企業安檢預計全面升級

▲江蘇鹽城化工廠爆炸空拍。（圖／翻攝自新浪視頻）

記者陳政錄／江蘇報導

大陸江蘇省鹽城化工廠21日發生爆炸事故，截至23日已造成64人不幸罹難，大陸國家主席習近平、國務院總理李克強均立即批示，要求全力做好搜救工作。昆山市台協會長宗緒惠今天指出，就他瞭解該事故所幸並未對台商、台胞帶來直接影響，但預計未來陸方將全面強化對企業安全問題的關心。

江蘇昆山市慧聚廣場23日舉辦「海峽兩岸交流基地受牌儀式暨第八屆海峽兩岸（昆台）文化交流月啟動儀式」，宗緒惠出席活動並宣讀「百企千戶萬人」垃圾分類公益活動倡議書，強調垃圾分類是台灣人民從小就有的美德，希望透過昆台交流活動，讓昆山也能普及這個習慣，讓台胞生活更美好。

▲江蘇化工廠爆炸搜救持續進行中。（圖／翻攝自央視）

另針對江蘇省鹽城化工廠爆炸事件，宗緒惠指出，該事件並沒有對台商、台胞帶來直接影響，但後續可能有一些間接效應。

他提到，譬如不只江蘇省預計全面加強對企業、建築物安全問題的關信，嚴加查處違法違規問題外，全大陸各地預計也會跟進，並推出相應措施。

據了解，江蘇省鹽城化工廠爆炸事故發生後，目前已經造成64人不幸遇難，危重21人、重傷73人，28人失蹤。但今天上午仍傳出好消息，有1名男子被困40小時後獲救，整個救援仍在進行當中。

針對該一事故，正在歐洲訪問的習近平已經做出批示，要求江蘇省和有關部門，做好善後工作，切實維護社會穩定，加強監測預警，防控發生環境汙染，嚴防發生次生災害，並盡快查明事故原因，即時發布權威信息，加強輿情引導。

他進一步提到，近期地方接連發生重大安全事故，各地和有關部門要深刻吸取教訓，嚴格落實安全生產責任制。