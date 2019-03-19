第10艘蒼龍級潛艦「翔龍號」服役　部署廣島吳市

▲日本海上自衛隊「翔龍號」（SS-510）。圖為2017年11月下水儀式。（圖／翻攝自日本海上自衛隊臉書）



記者林彥臣／綜合報導

日本海上自衛隊第10艘蒼龍級潛艦「翔龍號」，3月18日在川崎重工神戶工場執行服役引渡儀式，包括川崎重工社長金花芳、防衛副大臣原田憲治都則都到場參與儀式。日本計畫將在2021年以前打造22艘潛艦。

根據日本《時事通信社》報導，一名官員現場表示「中國潛艦和船艦正試圖從東海進入日本另一側的太平洋，例如沖之鳥島等地方，潛艦的存在可以加強威攝力，將會扮演更重要的角色」。

「翔龍號」於2017年11月下水，造價520億日元（約137.8億新台幣）全長84公尺，命名為「翔龍號」，是期許它能從高處判斷敵情並迅速採取行動，它的特色是裝備有高性能的聲吶裝備，具有強大的搜索與隱身能力。

據了解，蒼龍級潛艦可以視為親潮級潛艦的放大改良版，是日本海上自衛隊第一種採用「斯特林AIP閉迴圈推進系統」動力的潛艦，沿用與「親潮級」相似的葉卷型艦型以及單、雙殼複合構造，但全長增加至84公尺，舷寬也略增為9.1公尺，排水量從3500噸增加至4200噸，成為全世界排水量最大的柴電潛艦。主武裝為六具533公厘魚雷發射管，可發射反艦、反潛魚雷和反艦導彈。

有分析稱，蒼龍級潛艦是世界上最安靜的常規潛艇之一，水下航行噪音只有105分貝，潛艇外殼鋪設了先進消音瓦，艇內透過浮筏減震，機械噪音極小，能使敵方主動聲吶探測距離降低50%；一般常規潛艇的水下航行時間較短，例如俄製基洛級潛艇只能使用電機在水下航行3天，就必須浮出水面，或利用通氣管啟動柴油機充電，而蒼龍級潛艦卻可以在水下連續航行至少15天，如果以低於4節速度慢速水下航行，則可以持續航行20天。