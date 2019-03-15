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日本海自潛艦「翔龍號」服役倒數　第10艘蒼龍級列裝

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▲▼日本海上自衛隊「昇龍號」（SS-510）在2017年11月於川崎重工的神戶工廠下水，該艦為蒼龍級潛艦的10號艦。（圖／翻攝自日本海上自衛隊臉書）

▲日本海上自衛隊「翔龍號」（SS-510）在2017年11月於川崎重工的神戶工廠下水。（圖／翻攝自日本海上自衛隊臉書）

記者林彥臣／綜合報導

海上自衛隊海上幕僚監部指出，自衛隊第10艘蒼龍級潛艦「翔龍號」將於3月18日，在川崎重工神戶工場執行服役引渡儀式，吳地方總監杉本孝幸將代表自衛隊出席儀式進行接收與授旗。

「翔龍號」於2017年11月下水，造價520億日元（約137.8億新台幣）全長84公尺，命名為「翔龍號」，是期許它能從高處判斷敵情並迅速採取行動，它的特色是裝備有高性能的聲吶裝備，具有強大的搜索與隱身能力。

據了解，蒼龍級潛艦可以視為親潮級潛艦的放大改良版，是日本海上自衛隊第一種採用「斯特林AIP閉迴圈推進系統」動力的潛艦，沿用與「親潮級」相似的葉卷型艦型以及單、雙殼複合構造，但全長增加至84公尺，舷寬也略增為9.1公尺，排水量從3500噸增加至4200噸，成為全世界排水量最大的柴電潛艦。主武裝為六具533公厘魚雷發射管，可發射反艦、反潛魚雷和反艦導彈。

有分析稱，蒼龍級潛艦是世界上最安靜的常規潛艇之一，水下航行噪音只有105分貝，潛艇外殼鋪設了先進消音瓦，艇內透過浮筏減震，機械噪音極小，能使敵方主動聲吶探測距離降低50%；一般常規潛艇的水下航行時間較短，例如俄製基洛級潛艇只能使用電機在水下航行3天，就必須浮出水面，或利用通氣管啟動柴油機充電，而蒼龍級潛艦卻可以在水下連續航行至少15天，如果以低於4節速度慢速水下航行，則可以持續航行20天。

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關鍵字：翔龍號,蒼龍級,海上自衛隊,潛艦,日韓要聞,軍武,國際軍武

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