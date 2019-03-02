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水下遊戲規則改變！　美軍很快將擁有「潛艦母艦」

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洛杉磯級核動力攻擊潛艦,USS Cheyenne (SSN-773)。（圖／翻攝自U.S. Pacific Fleet粉絲專頁）

▲示意圖。洛杉磯級核動力攻擊潛艦,USS Cheyenne (SSN-773)。（圖／翻攝自U.S. Pacific Fleet粉絲專頁）

記者林彥臣／綜合報導

美國海軍在開發水下無人機採取了若干新步驟，這些無人機的功能旨在進行海底偵查，與潛艦「母艦」共享作戰基本數據，搜尋並摧毀水雷，某些情況下，還可以對地面或水下船隻發動攻擊。

根據《國家利益》（The National Interest）報導，兩款配備先進傳感器和武器的新型海底無人機被稱為Orca超大型海底無人機（XLUUV）和大直徑海底無人機（LDUUV）。

無人系統項目經理史莫上尉（Pete Small）近日表示，這將有助於鞏固海軍的願景，把UUV（無人水下航行器）和USV（無人水面艦艇）帶入艦隊，並將它們與水面艦艇和潛艇結合起來。

據開發人員稱，構建策略是設計一種新的「可升級」多任務無人機，能夠快速集成新技術和有效載荷，在應用方面，這個概念可能涉及更新、升級的聲納，網絡系統以及新的武器和對抗技術。

▲▼波音公司水下無人機ECHO VOYAGER。（圖／翻攝自boeing官網）

▲波音公司水下無人機。（圖／翻攝自boeing官網）

波音公司最近獲得了一筆4300萬美元建造4艘Orca的訂單，波音公司的XLUUV Orca奠基於Echo Ranger海底無人機，根據波音公司的數據，Echo Ranger是一艘長84英尺，重50噸的大型水下無人機，能夠下潛11,000英尺的深度，射程可達6,500海浬，這款無人機具有避障功能，有效載荷能力可達34英尺，自主探測和合成孔徑聲納。

美國國家科學院的論文指出了與LDUUV和XLUUV相關的「長期耐力」和「自主性」的優點，作為一個無人駕駛的平台，這樣的優勢當然不言而喻，因為不需要在一段固定的時間後運送人員返回陸地，所以會帶來更長的任務時間，此外，更大的外形尺寸可能會增加推進系統的技術能力，從而實現更長的任務和停留時間。

史莫上尉說，不論是放出或收回無人機，這兩種行為都涉及了海面或海底的「母艦」的配置，這些「母艦」能夠協調指揮和控制接收訊息，甚至在某些情況下還能直接執行無人機的任務。

史莫上尉還強調，「在技術更成熟的情況下，還能夠提供更多的自主權」。

更高的自主權可以實現以前不可能的任務範圍，例如更遠程的海底攻擊與監視，或是在更高威脅的區域航行，例如充滿水雷、敵方潛艦或深海與沿海地區，由於無人駕駛，它能夠使潛艦擁有更大的防區距離和更好的命中海底目標的成功率，甚至是命中水面或陸上的目標。
 

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關鍵字：潛艦,母艦,波音公司,水下無人機,軍武,國際軍武

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