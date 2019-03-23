日本岐阜再爆豬瘟「撲殺2000頭」　22天前才運400頭到別縣市！

▲日本岐阜縣再爆豬瘟，當地政府已下令撲殺2000餘頭豬隻。（圖／翻攝自Flickr／AnimalsAustralia）

國際中心／綜合報導

日本豬瘟疫情持續燃燒，岐阜縣23日再度爆出有一間養豬場出現豬瘟疫情，場內所飼養的2000頭豬隻也已開始進行撲殺作業。農林水產省表示，這已經是近日豬瘟風波中的第12起案例，其中有10例都是在岐阜縣內發生。該養豬場距離上一間爆發豬瘟疫情的山縣市養豬場僅2.5公里。

根據《產經新聞》報導，岐阜縣表示，爆發豬瘟的養豬場22日曾經聯絡官方稱，「豬隻的食慾下降。」相關單位隨即派員前往調查，同時向豬隻施行DNA檢驗，而23日上午檢查結果出爐，確定有17頭豬隻出現陽性反應。據悉，該養豬場在5日才通過農林水產省的飼養衛生管理標準。

事實上，該養豬場1日才從向同業者經營的山縣市某養豬場運出400多頭豬隻，岐阜縣已經投入調查感染範圍是否持續擴大。另外，目前已經禁止該養豬場方圓10公里內的8處設施將豬隻運出。

日本自從1992年以來就未曾出現豬瘟，2018年9月，岐阜縣的養豬場被檢驗出豬瘟，縣內8個養殖場都傳出疫情。此外，大阪府、長野縣、滋賀縣、愛知縣及滋賀縣共5府縣養豬場都受到波及。

日本「豬瘟」（Classical Swine Fever）與「非洲豬瘟」（African Swine Fever）不同，日本豬瘟病毒較弱，是「瘟疫病毒屬」（Pestivirus）感染，屬於RNA病毒，已有疫苗；非洲豬瘟則是「非洲豬瘟病毒屬」（Asfivirus），屬於DNA病毒，目前仍無疫苗。