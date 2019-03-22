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日本第19艘潛艦「翔龍號」服役　「技術維持」隱憂日漸迫近

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▲▼日本海上自衛隊「昇龍號」（SS-510）在2017年11月於川崎重工的神戶工廠下水，該艦為蒼龍級潛艦的10號艦。（圖／翻攝自日本海上自衛隊臉書）

▲日本海上自衛隊「翔龍號」（SS-510）在2017年11月於川崎重工的神戶工廠下水。（圖／翻攝自日本海上自衛隊臉書）

記者林彥臣／綜合報導

日本川崎重工於18日向海上自衛隊交付最先進的潛艦「翔龍號」（SS-510），儘管該潛艦採用絕氣推進系統和魚雷干擾裝置等尖端技術，顯示日本造船工業的強大實力。但《日本經濟新聞》網站19日卻對其背後隱藏的危機深感憂慮。

根據《日本經濟新聞》報導，日本政府正在推動到2021年裝備22艘潛艦的防衛力強化政策，隨著此次「翔龍號」交付，已經數量達到19艘。雖然還存在老舊艦艇的更新需求，但今後川崎重工和三菱重工輪流每年建造的系統能否保持仍是未知數。

日本曾希望向澳洲出口這種先進潛艦，進而延續潛艦生產線的運作，但是最後卻是法國在競標中勝出，讓日本的期盼落空。《日本經濟新聞》表示，數十年來日本花費重金研製多型國產潛艦，終於可以建造具備世界先進水平的潛艦，但如果沒有後續訂單，好不容易建立起來的先進潛艦建造能力將難以維繫。「如果潛艦的採購數量減少、出口變得困難，人員和設備的維持將成為造船企業的沉重負擔」。

糟糕的是，類似情況還在日本防衛產業擴散。報導稱，因為陸上自衛隊對車輛的需求萎縮，負責研製裝甲車輛的機械製造商小松公司「難以實現盈利」，已終止為陸上自衛隊開發新型車輛。航空自衛隊裝備也面臨同樣情況，由於引進美國F-35隱形戰機，日本國產隱形戰機計畫已被暫停，技術團隊面臨流失風險。

「翔龍號」於2017年11月下水，造價520億日元（約137.8億新台幣）全長84公尺，命名為「翔龍號」，是期許它能從高處判斷敵情並迅速採取行動，它的特色是裝備有高性能的聲吶裝備，具有強大的搜索與隱身能力。

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