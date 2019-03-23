金正恩跟南韓撕破臉？兩韓辦公室「名存實亡」　北韓人員無預警撤離

▲北韓領導人金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

南韓統一部次官千海成22日下午緊急召開記者會，表示平壤當局2日當天上午撤走開城兩韓聯絡辦公室的所有北韓人員，目前仍不清楚北韓為何把人員撤出，對方僅說是「上級指示」，是否會永久撤離也不知道。CNN則說，此辦公室是兩韓和平談判的重要象徵。

據《華盛頓郵報》報導，在兩韓推進經濟合作的過程中，南韓對北韓的制裁始終未能解除，包括河內川金會與日前舉行的美韓工作小組也都沒有任何進展，文在寅政府因此再次推遲開放開城工業區的企業人士訪問北韓，讓平壤當局相當不爽。

▲北韓,開城。（圖／記者曹悅華攝）

即便兩韓局勢在去年有過緩和，雙方代表2018年1月在板門店舉行會談，為文在寅政府首次與金正恩政權進行談判；此後朝顯半島彷若融冰，「文金會」、「川金會」接連登場，一時間南北韓和談情勢大好。不過為了斬斷北韓核武飛彈資金，南韓在2016年2月關閉的的「開城工業園區」全面中止運作，至今仍未恢復。

2004年正式開園的開城工業園區向來被視做兩國關係的晴雨表，歷經過風風雨雨後兩韓在開城的辦公室終於在2018年9月揭碑，且雙方的代表每周都會在此處開會。

但2月22日的會議結束後，北韓代表便沒有再配合繼續開會，3月22日甚至將所有辦事員撤走。南韓媒體認為，開城工業園區卻遲遲沒有恢復營運，可能造成北韓心結。不過CNN說，美國21日才宣布對兩家中國航運公司實施制裁，因他們違反聯合國禁令，偷運貨物給北韓，這也是河內川金會破局以來的首次制裁，可能導致北韓反彈。

▲南韓統一部次長千海成22日表示，北韓已將所有人員撤出開城兩韓聯絡辦事處。（圖／達志影像／美聯社）

南韓官員千海成22表示，南韓隊於北韓的決定非常遺憾，期盼北韓早日讓辦事員回到上班軌道，南韓方面的辦事員則會繼續在開城正常工作。北韓22日決定撤走人員，已經是近期第二次釋出負面訊號。

北韓副外長崔善姬15日曾指責美國，認為河內峰會破局「都是美國的問題，因為他們只想追求自己的政治利益，根本沒有達成協議的誠意！」崔善姬在平壤還對媒體與各國外交官直指，「我們沒有打算對美國的要求屈服，不會繼續進行這類談判了。」此番強硬言論一出，外界紛紛認為北韓已明確表示，無意願繼續進行無核化磋商與相關工作。