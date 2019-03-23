紀念潛艇兵節　俄公布4枚布拉瓦導彈齊射畫面

▲布拉瓦洲際彈道導彈。（圖／翻攝自俄羅斯海軍官網，下同）

軍武中心／綜合報導

俄羅斯國防部19日在網路上公開4枚「布拉瓦」（Bulava）洲際彈道導彈齊發的視頻。根據俄媒報導，視頻內容是2018年5月由「北風之神」級核潛艇「尤里多爾戈魯基號」（Yuri Dolgoruky）在西北岸外的白海（White Sea）所執行，舊事重提旨在紀念俄國的潛艇兵節。

報導指出，上述試射的4枚導彈，最終成功擊中遠東堪察加半島（Kamchatka Peninsula）的庫拉（Kura）靶場，這是尤里多爾戈魯基號首次發射如次多數量的布拉瓦導彈。俄國防部當時宣稱，尤里多爾戈魯基號的船員展現高度的專業和素質，曾經多次試射布拉瓦導彈。北方艦隊則表示，成功試射意味著「尤里多爾戈魯基號和布拉瓦系統已經進入備戰狀態」。

針對軍方公布舊的視頻畫面，俄國家杜馬議員謝維特金認為，這是「送給潛艇兵節的一份特殊禮物」，同時「也是對任何意圖侵犯俄羅斯的人提出警告」。負責指揮試射的莫羅佐夫上校則透露，由於潛艇實現自動化，如今控制變得更加容易，從前3人負責的工作「只需1人就能完成」。

布拉瓦三級固體燃料彈道導彈是專門為北風之神級戰略導彈核潛艇設計，射程可達到1萬公里，一次能發射10發彈頭，威力各達150千噸，將裝備在俄羅斯第4代955型戰略核潛艇。

955型核潛艦的長度170公尺、寛度13.5公尺、排水量為2萬4千噸，設計採用單壓力殼恢復以往的「龜背」飛彈艙，是為接替颱風級的戰略飛彈潛艦。礙於俄國財政不佳因素，導致第1艘尤里多爾戈魯基號自從1996年建造以來，遲至2008年才下水，一直等到2013年才服役。

▼多爾戈魯基號級戰略導彈核潛艇。