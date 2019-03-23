公告日擬延後一週 羅文嘉：民進黨總統候選人最快417出爐

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

由總統府秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌、民進黨團總召柯建銘、民進黨主席卓榮泰、桃園市長鄭文燦等組人的總統初選協調5人小組，23日在鄭文燦缺席情況下，進行首次會議，民進黨秘書長羅文嘉會後透露，經過兩小時會議，取得共識原定4月17日公佈的黨內提名總統候選人，最晚延後一周公佈，也就是最晚4月24日會有答案，不過，若4月17日民調如期結束候選人選就會有答案。

行政院前院長賴清德日前拋出震撼彈，投入黨內總統初選，和爭取連任的總統蔡英文形成「蔡賴對決」，黨內五人協調小組也因應形成。23日首次協調會議主要針對初選時程，羅文嘉解釋，因為蔡英文出訪時間為一周，因此考慮以「最後日期」也就是公佈提名候選人的日期延後一周。

羅文嘉解釋，原定公佈民進黨總統提名人時間為4月17日，但考量蔡英文出國，無法和賴清德一起協調，因此以公佈時間為基準往後順延，最長預計延後一星期，也就是說黨提名候選人最晚4月24日會公布。

羅文嘉進一步說明，民進黨針對總統提名流程包含登記、協調、政見發表、民調，最後再經過中執會通過。這次取得共識後，政見發表預定落在4月13日、4月14日，民調則落在4月15日至4月17日，也就是說最快4月17日就會有答案「誰要代表民進黨投入總統大選」，但他也強調，最終對外公佈結果還是要等到4月24日中執會通過後。

羅文嘉說，民進黨有兩個目標，第一次取得2020總統大選的勝利，第二則是要透過初選，讓社會看到民進黨是一個成熟、文明、有民主精神的政黨。

賴清德表示，因總統出國一個禮拜，尊重黨中央延期一個禮拜的規劃。