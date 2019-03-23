女嬰取名「迪士尼」遭恥笑　動畫迷媽媽回擊：兒子要叫音速小子

▲婕德抱著女兒。（圖／翻攝自臉書／Jade Jeanes）



國際中心／綜合報導

英國一對27歲的夫妻去年開心迎接女兒的誕生，老婆婕德（Jade）一直在想怎麼替孩子命名，由於她非常熱愛迪士尼動畫，最後決定孩子就叫「迪士尼」（Disney）。然而，有家長恥笑這個名字很奇怪，還認為小孩未來恐怕會遭到霸凌，這對夫妻也決定回嗆，雙方火藥味十足。

婕德與老公約書亞（Joshua Jeanes）努力7年後，女方最後終於成功懷孕，並在去年生下女兒，兩人平時都喜歡看電影，老婆更是動畫電影製作公司迪士尼的頭號粉絲。

起初，婕德想把女兒命名為貝兒（Belle），這是《美女與野獸》的女主角，不過她後來決定向迪士尼的全體工作人員致敬，因此孩子的名字就成了迪士尼，還一度被醫護人員以為只是開玩笑。

Jade Jeanes and her husband Joshua wanted to pick an 'extravagant' name for their first child. 由 LADbible 發佈於 2019年3月21日 星期四

雖然這對夫妻對於命名很滿意，但兩人也面臨批評，促使婕德透過臉書社團回擊，「朋友與家人都喜歡這個名字，我也是，我真的很喜歡迪士尼這個名字。」她還補充，未來想再生個兒子，可能會以《音速小子索尼克》（Sonic the Hedgehog）的索尼克來取名。

婕德的回應未能說服其他家長，很多人開始嘲笑迪士尼這個名字，甚至有人惡劣留言「在幫孩子取這些愚蠢的名字前，我會先凍結我的卵子」；也有其他家長指出，「這聽起來很可愛，但可憐的孩子會被嚴重欺負。」

對此，婕德認為社會越來越開放，沒有必要總是選擇傳統的名字，她也收到一些鼓勵的訊息，內容包括「我喜歡獨特的名字，所有嘲笑你的人都應該感到羞恥」、「用你喜歡的方式命名吧」。