破獲花蓮應召集團！受害女遭騙賣淫「月賺300萬」做滿250人繳手續費

▲海巡署與檢方破獲賣淫集團。（圖／記者張一中攝，示意圖，與本文當事人無關）

社會中心／綜合報導

海巡署長期埋伏與跟監，日前破獲在花蓮某汽車旅館應召女子賣淫，進而循線逮捕名為「姐姐」的賣淫集團陳姓負責人。據了解，該集團長年在桃園、台北、宜蘭等處以網路經營大型應召站，光是「花蓮站」每月不法所得就逾300萬元，全案依違反人口販運防制法罪嫌移送。

調查指出，該集團誘騙外籍女子來台從事按摩工作，先要求對方繳付4000美元（約新台幣12萬元）手續費，若繳不出來，就要免費幫集團「做滿250人」，每做完一次就給付900元，受害女子包括有一名未滿18歲的少女。

海巡署偵防分署偵防查緝隊、艦隊分署花蓮海巡隊及移民署北區事務大隊機動隊共組專案小組，5日報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦，在花蓮某汽車旅館查獲「姐姐」賣淫集團，其中包括4名中國籍女子、1名未成年外籍女子、3名嫖客，並循線找到集團陳姓負責人的住處，當場查扣筆電手機與存簿帳冊。

專案小組表示，該集團以介紹按摩工作為由，誘騙中國、越南、泰國等女子來台打工，然而當她們來到台灣後，卻被告知必須要繳交手續費，否則就以免費幫集團「做滿250人」作為繳交費用，集團裡的女子做了3、4個月才還清；然而，一次性交易3、4000元，受害女子才領到900元。

全案依違反人口販運防制法、刑法妨害風化、兒童及少年性剝削防制條例、入出國及移民法等罪嫌移請花蓮地檢署偵辦，並持續追查「姐姐」賣淫集團是否有上游和相關集團。