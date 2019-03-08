歇業旅館客人頻繁進出　警破門赫見維吾爾女神...泰版熱巴

記者邱中岳／台北報導

北市警中山分局，7日晚上與警政署一同前往中山區一間已經歇業的旅館查緝，但發現該旅館表面歇業，但其實裡面根本暗藏春色，警方共逮20名外籍女子，其中還有一對姊妹花相約來台掏金，妹妹還神似大陸女星迪麗熱巴。

▲應召站利用歇業旅館當起賣淫據點，警方破門驚見泰版迪麗熱巴（左圖）。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

警方調查，應召站業者竟挑選已經歇業的旅館當據點，找來20多名外籍女子躲藏在旅館內賣淫，每次費用依照女子身材、面貌以及條件區分2千元到3千5百元不等，訊後將20名外籍女子送往移民署收容等待遣返，現場負責人則依照妨害風化罪嫌送辦。

▼應召站利用通訊軟體張貼賣淫廣告，吸引尋芳客上門。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，其中還有2名24歲、26歲的泰國籍姐妹花，利用觀光簽證來台賣淫，每次要價3千3百元，如果在時間內要求「辦事」2次，僅僅只要加5百元，讓許多尋芳客趨之若鶩，2人短短來台2天就接了很多客人。

且該對姐妹花中，妹妹遭警方帶回時，被發現激似大陸女星迪麗熱巴，在警局製作筆錄時也引起一陣不小的騷動；警方此次行動也逮捕一名逾期居留的越南籍女子，且該女子甚至還想跳樓逃逸，遭警方一把抓下後依法送辦。

中山分局強調，將持續向上溯源積極查緝，向下斷絕黑幫金流，展現強力執法決心，該等處所涉營非法，將報請市府聯合稽查小組運用第三方警政斷水斷電，直至歇業為止，嚴正執法掃蕩色情，以維護社會善良風俗，淨化治安，使民眾享有安全、乾淨、健康的生活環境。

【其他新聞】

醉男搭訕辣妹 嗆聲路人險遭圍毆...警過肩摔hold全場