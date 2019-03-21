泥土長2根「充血棒狀物」！她一看內心超邪惡　答案曝光…網羞恥：去面壁

▲這張圖讓人很害羞。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

母湯啦！一名女網友曬出一張棒狀植物照片，讓網友一看全害羞了，只見地上兩根植物與男性「弟弟」極為神似，逼得老司機開車的車速都已飆到破百，不過，正解公布後，網友瞬間羞愧，剛剛腦中的想法根本超邪惡。

從該名女網友PO在臉書「爆廢公社」照片可見，雜草叢生的地上夾雜著幾片綠葉，春意盎然一片生機；但邪惡的是，有兩根「棒狀物」直插在泥土裡，粗度不凡極為巨壯，而且柱身還佈滿直線紅色紋路，看起來與血絲極像，讓人一看全錯意，邪惡的想法充斥腦袋。

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原PO還在貼文上寫道，正確的種法應該是要種在小盆栽裡，還可以吊起來，若是種在地上就會變成這樣，讓很多人都誤會了。她語帶保留，讓網友猜猜看這植物到底是什麼神祕生物，只是留言樓越蓋越歪。

▲這是豬籠草！豬籠草！豬籠草！很重要要說3遍。（圖／翻攝自爆廢公社）

照片一PO後，上千名老司機網友看了全留言笑噴說，我去旁邊罰站」、「我先去面壁」、「差點按檢舉」、「有個大膽的想法」、「這有割過包皮的，哈哈」、「欸這很危險」、「別名：姐夫草」、「還不快叫姐...」、「女人的知音」、「X頭就X頭，騙我是草」、「連血管都有」、「工讀生出來哦」。

原PO最終公布解答，其實地上這兩根棒狀物是「豬籠草」。原PO笑說，這絕對不是P圖，只是面壁的牆已經站滿人了，「不知道新的牆砌好了沒有。」用詼諧的語氣打趣網友腦中壞壞的想法，因為面壁牆位置一個都不剩。

但其實也有網友早已專業解答說，「吃昆蟲用的」、「原來是豬籠草R 還以為是......」、「豬籠草市面要缺貨了」、「這豬籠草的造型，好像滿常看到的」、「我看見商機了」。

▲豬籠草。（圖／取自pixabay）



豬籠草為豬籠草屬（學名：Nepenthes）植物的統稱，其實是一個很龐大類群，原生物種大約有150種左右，主要產地是在熱帶亞洲地區，還有獨特吸取營養的器官「捕蟲籠」，用來捕食昆蟲，像是螞蟻等陸生蟲類都是它囊中物。

不過，其實這一張圖近期先是在馬來西亞的臉書大瘋傳，但兩棵豬籠草外貌實在太過特別，逐漸傳到對岸微博、推特，不論在哪個社群平台，都造成網友激烈討論，讓老司機們狂飆車。