影／阿公疼孫撿玩具！撿了1隻又1隻...「俄羅斯小鴨」逼出3字髒話

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網搜小組／綜合報導

阿公阿嬤遇到頑皮的孩子真的沒轍。一名網友在臉書上分享一段有趣的影片，他把兒子的「俄羅斯套娃」玩具放在家門口的地板上，阿公一進門就要幫孫子把玩具撿起來，結果阿公彎著腰撿了好久，卻發現都撿不完，但還是很有耐心地把所有的小鴨都撿起來才離開，只是到最後忍不住碎念了一句3字經，笑翻網友。

住在彰化的李姓網友在臉書「爆笑公社」社團中分享了一段影片，阿公才剛進門，不小心踢到放在地板上的黃色小鴨，他趁勢請阿公幫忙把孫子的玩具撿起來，疼孫的阿公一聽馬上彎下腰撿玩具，沒想到他撿起1隻，地上總還有1隻，拿到一隻手都抓不住，忍不住說，「這怎麼那麼多隻」。

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▲阿公撿到最後忍不住碎念一句3字經。（圖／李姓網友授權提供）

阿公撿到後面幾隻開始發現怪怪的，「5、6隻這是要怎麼玩啦！」聽到孫子在一旁撒嬌的聲音還出聲安撫，最後終於把1整套10隻的小鴨全都撿起來了，好氣又好笑地碎念了一句3字經，「鄰X勒！」阿公遇到孫子，疼愛都來不及了，就算被兒子整，什麼脾氣都沒有了。

這篇貼文貼出後已經吸引超過2萬人按讚，網友們看到貼文都笑翻了，紛紛留言表示，「這個真的會撿到起肖」、「請不要玩弄長輩」、「這真的會接最後一句」、「哈哈哈哈，我也想買了」、「最後那個也太小了吧」、「不要欺負阿公」、「阿公腰都酸了」、「會不會還有一點，要用放大鏡才看得到」。

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