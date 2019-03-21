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愛提當年勇！平頭哥「當兵事蹟」嗆爆好友　浮誇回憶千人轉發：聽不膩

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▲▼ 當兵當年勇 。（圖／翻攝自爆笑公社）

▲ 黑衣男提當年勇 。（圖／翻攝自爆笑公社）

網搜小組／綜合報導

家裡的爸爸叔叔阿公舅舅，只要是當過兵的男人，聚在一起時都喜歡討論當兵的經驗，加上喝了酒助興後，更是會誇大當時事蹟，而且講了幾百遍都不會膩。一位網友日前就在臉書上貼出影片，畫面中有兩位長輩在爭論當兵時的回憶，其中一句超誇張的話讓網友笑翻，進而爭相模仿，造出許多創意造句。

「最喜歡聽長輩回憶當兵的事了！」一位網友在臉書「爆笑公社」中貼出一支影片，影片中有兩位男子在比較自己當兵時的英勇事蹟，語氣相當激動。其中黑衣男大聲向紅衣男嗆聲說「你幾年我幾年？」隨後還誇口說了一句「我早上八點丟手榴彈，中午才掉下來。」硬是要把對方比下去的浮誇言論也讓一旁的攝影者笑翻。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 當兵當年勇 。（圖／翻攝自爆笑公社）

▲男子還比手畫腳遙想當年情景 。（圖／翻攝自爆笑公社）

貼文一出也吸引了近5千人按讚、1千多人次分享，網友們也開始創意造句，紛紛表示「我丟一顆手榴彈就被關禁閉了，因為我丟到連長室」、「阿公的朋友潛水很厲害，到現在還沒上來，30幾年了」、「我當年打的靶，子彈到現在還在飛咧！」、「我前天丟的蘋果，穿越時空打到牛頓」、「我早上丟手榴彈 三天才掉下來 」、「我10年前丟的5塊錢到現在還找不到」。

另外也有女網友表示曾聽先生說過「當一天兵，可以講三年，當一年兵，可以講一輩子」原來是真的，大家也都說長輩真的很愛提當年勇，「超會畫唬爛，但是就莫名很好笑，想多聽」、「以前的阿兵哥都那麼猛嗎？」、「再給他一支高粱，那顆手榴彈可能已經在外太空了」。

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關鍵字：當兵,爆笑公社,阿兵哥

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