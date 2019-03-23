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防制街頭暴力「違法零容忍」　蘆洲警分局長親上陣大規模臨檢

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▲ 防制街頭暴力「違法零容忍」 蘆洲警分局長親上陣大規模臨檢。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼ 防制街頭暴力「違法零容忍」 蘆洲警分局長親上陣大規模臨檢。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市蘆洲警分局22日晚間21時，執行高強度「擴大臨檢強制作為，規劃臨路檢」勤務，動員近50名警力，臨檢轄區內的KTV娛樂場所，並查獲竊盜案1件，公共危險1件1名。警方也將持續進行全面性掃蕩清查，以宣示維護治安、打擊犯罪之決心。

蘆洲警分局指出，鑑於天道盟前盟主綽號「瘋濟公」蕭澤宏將於24日舉行告別式，為防制黑幫藉機滋事，警方先期約制，違者依法取締，並禁止進入公祭會場。

▲ 防制街頭暴力「違法零容忍」 蘆洲警分局長親上陣大規模臨檢。（圖／記者郭世賢翻攝）

另外，配合市府安居三箭「冶安、公安丶交安」大執法違法零容忍，採取擴大臨檢强制作為丶以淨化社會治安，針對轄區特定營業場所丶酒夜店及KTV等場所加強宣導、約制，並採取宣導丶執法並重，如業者不配合或仍有發生販毒丶鬥毆滋事及酒客酒後駕車等情事，採取必要强勢作為依警職法將該店列為治安要點，加強執法强度。

蘆洲警分局表示，為因應夜間可能發生街頭暴力事件，由各派出所警員組成「快打警力」，當獲報有聚眾滋事發生時，立即調派線上快打警力迅速到場；若現場滋事民眾較多時，偵查隊、警備隊甚至鄰近分局也將隨時支援，可在短時間內集結數十名警力，使衝突不致擴大，有效控制衝突場面。

蘆洲警分局長陳杏結主持勤教表示，警方查緝不法態度堅決，針對任何違法情事採取一貫立場，嚴正執法、強力掃蕩不法，宣誓打擊犯罪決心。

▲ 防制街頭暴力「違法零容忍」 蘆洲警分局長親上陣大規模臨檢。（圖／記者郭世賢翻攝）

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