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最能代表平成年代30本書　村上春樹《1Q84》票選奪冠

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▲▼ 日本人氣作家村上春樹（Haruki Murakami）4日返回母校早稻田大學，宣布捐出手稿、藏書、翻譯作品以及唱片收藏等。（圖／達志影像／美聯社）

▲提起日本平成世代，不能不提知名作家村上春樹。（圖／達志影像／美聯社）

生活中心／台北報導

日本明仁天皇將於4月30日正式退位，平成年號將走入歷史，在改朝換代之際，《朝日新聞》公布了最能代表平成時代的30本書，其中，人氣知名作家村上春樹的作品就佔了2席次，分別是第1名的《1Q84》以及第10名的《發條鳥年代記》。

明仁天皇在位時，日本曾於1995年發生兩件全球矚目的大事，一個是東京地鐵沙林毒氣事件、另一件則是阪神大地震，而村上春樹1987年出版了超級暢銷的作品《挪威的森林》後就離開日本，這兩個事件卻成為他回到了日本的原因。

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原本旅居海外的村上春樹，當年正好回到日本，親身感受到這兩個事件對日本人的衝擊，他近日接受《朝日新聞》訪問時提到，「95年，可以說是我的轉折點。在神戶大地震中，我成長期所居住的房子也毀壞了，我決心結束在美國的生活回到日本，並想到必須對地震和沙林事件發言一些什麼。以個人的信念來說，我想作品是小說家的一切，一直只說正面的事，作品無法成器，作家也是一個市民，總不能一直保有小說家的身分地位，卻沒做到一個市民該做的正確的事，雖然只陳述正面言論，不損及想像力，保持平衡也很重要。」

在那樣的心情下，村上春樹著手了東京沙林毒氣的受害者、以及奧姆真理教徒的訪談工作，這些訪談結集成《地下鐵事件》、《約束的場所》2本書，也成為《1Q84》的重要創作來源。村上春樹漸漸在日本文壇受到認同，正是因為他在小說中不斷強調面對自己陰暗面的思考，這剛好是日本人在二戰以來最不敢挑戰的概念。從村上春樹在日本暢銷的現象來看，他企圖用故事的力量，讓社會氣氛更為正向的意圖，儼然成為整個平成時代的共識。

隨著科技發展，從486電腦到現在網路發達的數位時代，村上春樹表達自己對網路時代的憂心，在《朝日新聞》的訪談中，他說：「我不做SNS社群網路，不過稍微看了看，不知道人們在想什麼，這讓我覺得非常可怕，我認為能打破那可怕，消除那害怕的故事的力量很重要。」

他提到，「就算極悲傷的陰暗狀況，都以淺薄的語言表現，文章和語言是可怕的東西、是銳利的武器，很多人可能沒有實際感覺到那有多可怕，或刻意把那個當成武器，這是個非常困難的問題，那要如何去對應，我想是往後的文字工作者，尤其是創作故事的人，包含我在內的小說家的課題。」一語道破了網路削弱了語言的詮釋力量，也深切地表達了一個小說家對社會的關懷面。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：平成,村上春樹,1Q84,東京地鐵沙林毒氣,阪神大地震,小說家,日本作家

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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