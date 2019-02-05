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花了13年寫出《克雷的橋》　《偷書賊》作者朱薩克將訪台

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《偷書賊》、《克雷的橋》作者馬格斯‧朱薩克 （圖／Hugh Stewart授權提供）

▲澳洲作家馬格斯．朱薩克以《偷書賊》一書爆紅後， 去年終於推出新作《克雷的橋》，他也將再度來台參與台北國際書展與書迷會面。（圖／Hugh Stewart授權提供）

記者洪菱鞠／台北報導

2005年以《偷書賊》一書影響全世界的澳洲作家馬格斯・朱薩克，去年終於再度推出新作《Bridge of Clay（中譯：克雷的橋）》，立即於讀者之間引起熱議，出版當天果然空降排行榜第一，作品總銷量超過1800萬本。睽違13年，朱薩克不僅帶來他的新小說，令台灣書迷們更期待的是，他將再度來台參與今年台北國際書展，在新書發表會上與大家見面。

朱薩克自1999年發表第一部小說登上澳洲文壇，陸續發表了幾部青少年作品後，在2005年推出《偷書賊》，一本以死神為敘事者，二戰時期德國的猶太家庭為背景，傳達反戰思想的小說，以頌揚人性光明，強調文字撫慰人心的神奇力量的小說，雄踞各大書籍暢銷榜，被翻譯成超過40種語言，影響力遍佈全球。

《偷書賊》、《克雷的橋》（圖／翻攝自博客來）

▲書迷們等了13年，才總算等到朱薩克的新書。（圖／翻攝自博客來）

在出版《偷書賊》的13年後，朱薩克於2018年再度推出新作《Bridge of Clay》，中文版譯為《克雷的橋》，已於今年1月上市，作品內容以愛與親情為主軸，是一部跨越時間、空間與海洋的家族史詩小說，至於為什麼相隔這麼長的時間才有新作，原因很簡單，其實就是他想要寫出一本比《偷書賊》更好的作品。

而朱薩克曾於2008年國際書展受邀來台，吸引了書迷們的高度關注，其親切溫暖的形象與小說傳遞的主題深植於讀者心中，今年台北國際書展上，讀書共和國預告將於2/16 12:15～13:15主題廣場舉辦《克雷的橋》新書發表會之外，當天作為重要主角的朱薩克也會現身，與書迷們分享新作心得。

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關鍵字：2019台北書展,台北國際書展,閱讀,作家,朱薩克,偷書賊,克雷的橋

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