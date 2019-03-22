快搶！3月底前蘋果官網舊換新iPhone XS現省9395元

▲「Apple GiveBack」活動。（圖／翻攝蘋果官網）

科技中心／綜合報導

蘋果近期一連好幾天在官網上發布新品，現在輪到「Apple GiveBack」進行更新了！這項服務其實已經推出一段時間了，但現在以舊iPhone回收換購全新的iPhone XR或iPhone XS的折抵金額又更大了，最高可折抵9395元。

根據蘋果官網最新公布的Apple GiveBack優惠，用戶能夠以iPhone 6至iPhone 8間的機種來舊換新換購iPhone XR或iPhone XS，且能夠折抵的金額比之前更高。先前蘋果祭出的舊換新活動，但現在蘋果將舊換新價格進一步調高，希望能刺激新iPhone的銷量。

用戶可以將舊iPhone帶至直營店交由蘋果官方人員進行鑑價，用戶將能獲得Apple Store 禮品卡或是直接折抵iPhone，若是用戶裝置不具折抵換購價值，蘋果也能協助將其回收，用戶不須額外付費。舊換新活動目前預計舉辦至3月31日，想要入手iPhone XR或iPhone XS的消費者們不妨考慮看看。

▼iPhone舊換新折抵價格較先前提高。（圖／翻攝蘋果官網）

電信三雄同樣也有推出iPhone降價活動，遠傳電信網路門市今（22）日，凡新申辦、攜碼或續約iPhone XS系列手機，可現省2000元。此外，遠傳電信網路門市也舉辦「線上春電展」活動，即日起至3月31日，iPhone XS Max的256GB版本直接現折4000元，舊款iPhone最高更是能折到7400元。

中華電信即日起至3月底也有推出「iPhone限時折價」方案，凡新申辦、攜碼或成功續約的用戶，選購iPhone XR或iPhone XS Max並搭配指定方案，不但能現折4000元，若是搭配舊換新購機方案，還能再折1000元。台灣大哥大則是推出iPhone XS Max、iPhone XR搭配指定方案能現折4000元，再送家樂福1000元禮券。