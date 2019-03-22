有機正當紅　嘉義樂活有機農園專區委外廠商投資億元

▲▼ 「嘉義樂活有機農園專區」由嘉義縣政府規劃，委外招標交由棉花田有機農場股份有限公司取得經營權，已陸續投資約1億元，種植草莓、小黃瓜、栗子南瓜、甜椒、冰花、芝麻葉等作物。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府規劃委託棉花田有機農場股份有限公司經營的「嘉義樂活有機農園專區」，3月22日開始辦理溫室有機草莓瓜果栽培管理與實務講習訓練，預計約有60名青農朋友、有機（含轉型期）農戶參加授課，期望在溫室有機作物栽培技術與經營實務上的產業交流。

「嘉義樂活有機農園專區」由嘉義縣政府規劃設置在2017年3月經過委外招標交由棉花田有機農場股份有限公司取得經營權，已陸續投資約1億元，設置完成溫室、管理室、農機具室、節能萎凋室以及農糧產品加工室等設施。

目前溫室設施面積約2.7公頃，栽植品項包含草莓、小黃瓜、栗子南瓜、甜椒、冰花、芝麻葉等作物，已陸續採收並於合作通路(棉花田生機園地)上市。露天栽培部份與社會農業農友合作，耕作面積約13.7公頃，規劃種植秋葵、南瓜、玉米筍、水稻、紅藜、甘藷、薏苡等作物，並由棉花田有機農場輔導生產及行銷，讓園區的產品直接與通路上市，不需要擔心後續銷售問題，並可達到計畫性生產，此外，正值溫室有機草莓的盛產期，走進溫室內會有濃濃的草莓香撲鼻而來，有機小黃瓜、栗子、南瓜及甜椒也開始進行採收會陸續上市。

農業處表示，嘉義樂活有機專區做為嘉義縣有機農業的示範基地，每年規劃至少辦理2場以上的有機農業推廣教育研習活動開放參加，讓農友有機會接觸有機農業，並輔導有意從事有機農業生產轉型發展，未來會規劃結合學校食農教育體驗相關課程，期盼讓不同年齡層的農友瞭解到有機農業，不僅可以讓我們食的健康、安心，並兼顧生態平衡與維護農地生產力，讓農業永續發展。