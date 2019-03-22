逃逸移工佯裝台灣人　員警識破逮捕

▲3名逃逸移工佯裝本國人士，遭員警識破移送移民署偵辦。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東縣大武警分局森永派出所於日前在台9公路所前執行交稽勤務時，見一部自小貨車行跡可疑，所長林俊賢等人隨即向前盤查，於車上查獲3名乘客均為逃逸行方不明的外籍移工，3人還裝傻辯稱是本國人士，但經偵詢後，仍遭移送移民署台東專勤隊偵辦。

森永派出所所長林俊賢等員警於日前在森永所前執行交通稽查勤務時，發現一輛自小貨車行跡可疑，於盤查該車輛時，駕駛人向警方謊稱，他載朋友到台東遊玩，但員警觀察發現，車上乘客神色怪異、不發一語，似非本國籍人士。且該3名乘客均未攜帶任何證件，故將該3名乘客帶至派出所內查證身分。經查，均為行方不明逃逸的外籍移工。

據了解，3名逃逸行方不明的外籍移工均為越南國籍，原分別申請在台中、彰化地區工作。為謀求更好的工作待遇，所以曠職逃逸後想到台東打工賺錢。警方詢問後，依法3名非法移工移送移民署臺東專勤隊偵辦。

警方呼籲，不可隨意僱用未經行政院勞工委員會許可之外籍勞工，如雇主非法容留、聘僱未經許可、許可失效或他人所申請(聘)之外國人從事工作，依「就業服務法」規定，可處新臺幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，以保障我國及外國勞工之合法就業權益。