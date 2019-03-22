蔡英文官邸花上億裝修？總統府駁斥：不實指控、假新聞

▲蔡英文。（圖／記者陶本和攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文21日受訪時嗆高雄市長韓國瑜，「應該多花時間在市政上，把辦公室還給海洋局」，國民黨台北市議員王鴻薇相當不滿，怒指綠營質疑韓國瑜整修辦公室太花錢，但小英花的錢韓國瑜可以整修100次。總統府發言人張惇涵22日駁斥，所謂總統官邸花費上億元整修等說法，完全是不實指控，「請王鴻薇勿散播謠言，做假新聞幫兇，為自己選立委造勢，應該要多用功」。

張惇涵無奈表示，「如果王議員發言前，有先去搜尋過去新聞資料，其實可以清楚看到，這其實是2015年的舊聞，也是不實的舊聞，當時蔡總統也根本還未就任」。他解釋，有關總統府及總統寓所維護修繕等經費，都是在蔡英文就任前，由前總統馬英九所編列，1億237萬6千元的預算，為第十四任總統副總統辦公區域、寓所及總統府房屋建築養護等，其預算金額及科目內容，在105年度中央政府總預算相關資料中均可查詢，蔡英文寓所修繕費用為993萬元，其實與2000年前總統陳水扁的987萬元、2008年馬英九的854萬元差距不大，當時經費主要亦支用於有關安全的建物結構整修、防水等。

張惇涵表示，王鴻薇身為民意代表，問政應該根據事實，很遺憾對方引用錯誤、而且是還舊的網路謠言，一方面為個人造勢、替韓國瑜的海洋局轉移焦點，特別在全民厭惡假消息的當下，更顯不足取，也期盼大家不要再將網路假消息以訛傳訛。

至於國民黨發言人洪孟楷所說的，蔡英文上任後，總統府長官辦公室牆面壁紙更新花費94萬元一事，張惇涵提醒洪孟楷，該項預算也是在馬政府時期即已編列，而且編列預算實際上是180萬，他強調，「所謂的長官是指總統府秘書長及兩位副秘書長，當時的秘書長是曾永權，兩位副秘書長是熊光華、蕭旭岑，更別忘了，三讀通過105年度中央政府總預算的立法院，國民黨是多數席次，想轉移韓市長海洋局的焦點，也無法模糊這個事實」。