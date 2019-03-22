蔡英文與帛琉總統雙邊會談　敲定6月起每週增4直飛航班

▲蔡英文於參眾議院發表談話。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／帛琉美麗坵報導

蔡英文上午先前往新都拜訪雷蒙傑索(Tommy E. Remengesau, Jr.)總統，並進行雙邊會談，雙方就共同關切的議題廣泛交換意見，其中她也提及6月起，華航一週加開4班直飛帛琉航班，以促進雙邊觀光交流；此外，帛琉國會兩院也贈我聯合友我決議案。

蔡英文在與雷蒙傑索總統雙邊會談中，除了就雙方共同關切議題廣泛交換意見外，也針對台帛觀光，敲定華航將於今年6月份，每一週加開4班直飛帛琉的航班，以促進雙邊觀光交流。

蔡英文接著前去參觀在一旁的參眾議院，首先是由帛琉外委會主委Mario Gulibert宣讀帛琉第十屆國會兩院聯合友我決議案，然後是副眾議長Lucio Ngiraiwet贈交友我決議文給民進黨立委劉櫂豪。

蔡英文在發表談話時首先感謝帛琉國會的所有參議員、眾議員，選擇在國會大樓這個民主殿堂和訪團會面，還送給台灣一項最珍貴的禮物，也就是聯合決議案。

蔡英文指出，台灣跟帛琉之間，存在許多共通點，就是共享悠久的南島文化，共享太平洋帶來的豐厚海洋資源，也共享民主和自由的價值。

對於未來，蔡英文表示，要在氣候變遷、經濟發展、文化復興，區域和平穩定等各種議題上，台灣都願意跟帛琉攜手打拼，一起為太平洋區域帶來更多貢獻。

▼蔡英文於參眾議院發表談話。（圖／記者陶本和攝）



帛琉第十屆國會兩院聯合決議文

決議名稱：

歡迎中華民國(台灣)總統蔡英文女士訪問帛琉，並感謝中華民國(台灣)對帛琉持續的慨援與支持。

主文

鑒於，

(1) 帛臺兩國人民共享南島語族文化的深厚歷史淵源

(2) 帛臺建交後，基於對民主價值與人權自由之共同尊重，臺灣成為帛琉慷慨可靠的親密友邦

(3) 臺灣透過技術團與動物生產計畫(Animal Production Project)協助強化帛琉農業的永續發展以及糧食安全

(4) 臺灣基於對永續發展與可再生能源之重視，捐贈並協助在帛琉全國各地安裝太陽能設備

(5) 臺灣提供的經濟振興計畫有效強化了帛琉當地各類基礎建設、農漁業與環保計畫

(6) 臺灣透過臺灣醫衛計畫(Taipei Medical Program)派遣醫療團提供診療服務、醫護人員訓練並捐贈醫療器材，強化帛琉醫療體系的發展

(7) 臺灣提供獎學金計畫協助帛琉學子在臺灣取得學位後返國貢獻長才，並在帛琉提供華語教學與各類技職訓練

(8) 臺灣近來更提供「平價住宅」貸款，協助帛琉解決當地人民住屋短缺之危機；

決議。

基上，參、眾兩院特此歡迎中華民國(臺灣)總統蔡英文女士訪問帛琉，並感謝中華民國(台灣)對帛琉持續的慨援與支持。