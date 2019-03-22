影／記者問陸打壓不理會　蔡英文聽到「韓國瑜」火速轉頭露燦笑

記者陶本和／帛琉美麗坵報導

總統蔡英文22日上午與帛琉總統雷蒙傑索完成植樹儀式結束後，媒體上前追問有關大陸抗議訪團將過境夏威夷、WHA被拒等議題，她都未有回應，但當記者問「韓國瑜要妳多關心高雄」時，她回頭露出燦爛的笑容，但還是沒有回答轉身上車離去。

蔡英文上午與帛琉總統雷蒙傑索一起前往植樹紀念儀式的地點，先聽取我駐帛琉技術團團長楊邦棋及帛國自然資源部長Fred Sengebau介紹果樹苗來源及品種後，便戴上白手套，拿鏟子完成栽種，蔡英文種植的是「金煌芒果」果苗，而雷蒙傑索總統是「愛文芒果」果苗。

有趣的是，蔡英文告訴雷蒙傑索，這個芒果多汁、又大、果肉也多；而雷蒙傑索指著眼前自己栽種的愛文芒果苗，開玩笑地取其諧音說「I Love Weng」，意指「我愛『文』」，逗得蔡英文露出燦笑，輕輕拍了雷蒙傑索的手臂，他也回予總統禮貌的輕拍。

在活動結束後，媒體上前詢問「國台辦抗議妳過境夏威夷？」、「中國持續打壓我國國際參與怎麼辦？」、「WHA好像又被拒絕了」，但蔡英文始終沒有回應，這時一名記者問「總統，韓國瑜要妳多關心高雄」時，蔡英文停下腳步，回頭露出燦爛的笑容，但還是沒有回答轉身上車離去。

不過，蔡英文在下午的行程中接受媒體訪問時有回應，有關大陸抗議她準備過境美國夏威夷州，以及今年WHA（世界衛生大會）仍未準備發出對台灣的的邀請函等事情。

蔡英文表示，健康是一個人權也是普世價值 北京沒有理由把台灣排除在世界健康體系之外，2300萬人的健康人權不能被消失，「我們要繼續爭取加入WHO；同時，必須說沒有台灣參與是世界健康體系的損失。

蔡英文強調，我們可以做很多跟邦交國醫療合作是很有意義有很多實質貢獻我們會繼續努力。

另外，有關於大陸反對訪團過境夏威夷一事，蔡英文說，北京好像美見事情都反對，「你有沒有聽過你要去看你的朋友，還要你鄰居同意？」

▼總統蔡英文聽到「韓國瑜」回頭露出燦爛笑容。（圖／記者陶本和攝）

