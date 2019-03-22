解放軍戰機海南失事　2殉職飛行員獲封「烈士」

▲解放軍海軍戰機失事。（圖／翻攝自微博）

軍武中心／綜合報導

解放軍海軍航空兵一架戰機本（3）月12日上午在海南樂東縣境內組織飛行訓練時失事，2名飛行員不幸殉職。據大陸國防部發佈最新訊息指出，失事飛行員為任永濤中校及粘金鑫中尉，解放軍南部戰區海軍航空兵已批准2人為「烈士」。

消息顯示，任永濤烈士為1982年8月出生，2000年8月入伍，2004年5月入黨，是中共海軍一級飛行員，海軍中校軍銜。入伍19年來，他歷任飛行學員、飛行員、領航員、領航長、領航主任等職務，參加並圓滿完成國慶60週年閱兵、南海海上閱兵等重大任務，榮立二等功1次、三等功4次，多次被評為訓練標兵、優秀共產黨員、優秀基層幹部。

粘金鑫烈士則是1992年7月出生，2011年9月入伍，2013年6月入黨，是中共海軍三級飛行員，海軍中尉軍銜。入伍8年來，他歷任飛行學員、飛行員，在校期間2次被評為優秀學員，曾代表原海軍航空工程學院赴土耳其參加國際鐵人三項比賽。

不過內容並未點出此次失事飛機的型號，官網上至今也未做進一步透露。據悉，解放軍海軍航空兵目前是以殲10和殲11戰機為主力，也有部分俄製SU-30MK2型戰機；也有專家分析，共軍為了應對南海複雜局勢的前沿基地，因此樂東場站目前部署殲-11B、殲轟-7A等戰機，失事飛機很可能是其一。

▼任永濤中校（左）及粘金鑫中尉（右）獲封「烈士」。（圖／翻攝自大陸國防部官網）