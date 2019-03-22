影／大叔搭捷運猛吐4下！車廂「一坨白色濃痰」噁炸…她怒：制止還不聽

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記者朱世凱／台北報導

「真的有夠沒水準！」一名女網友在臉書「爆廢公社」上分享影片表示，自己和家人從淡水捷運站上車後，就看見一位大叔猛往地上吐痰，而且在拍攝前起碼吐過4次以上，旁邊乘客制止還不聽，讓地板布滿一坨白色濃痰，「真的很沒公德心！」

▼大叔搭捷運猛吐痰，讓網友看傻眼。（圖／網友吳韻蓉提供）

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影片顯示，一位大叔坐在博愛座上，左手提著塑膠袋，皺著眉頭看起來身體不適，隨後便咳了一聲，直接把痰吐在地上，過沒幾秒男子又咳了幾下，繼續往上猛吐白痰。原po說，事件發生在18日下午5點多左右，在搭上捷運後便看見了這幕，「如果真的很不舒服，可以麻煩有點公德心，口罩戴上、不要亂吐痰嗎？」

她也說，「在我拍攝前，他已經吐有4次以上了，旁邊的其他乘客也一直在制止勸導他停止這種噁心的舉動，但他好像聽不見似的完全不理，真的很沒公德心，車上還有小小孩和老人，如果被傳染了怎麼辦？這位先生一直反覆這樣真的讓人很不舒服！」

▼大叔看起來相當不適，卻不把痰吐進袋子，而是吐在地上。（圖／網友吳韻蓉提供）

女網友最後表示，從關渡捷運站下車後就立刻向站務人員反應，希望大家能有舒適乘車環境。台北捷運公司表示，該名吐痰旅客行為已違反《大眾捷運法》第50條第1項第9款，最高可處7500元罰鍰，且捷運站務人員和隨車人員可視當時情節，會同警察人員強制當事人離開捷運站或車廂。

網友看完表示，「手上袋子裝飾的嗎？」、「很噁爛，超沒水準」、「為什麼不吐袋子」、「用看的都想跟著吐了」、「噁心到極點」、「請他清理謝謝」、「喝醉了嗎？」。