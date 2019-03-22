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女孩搭車超睏！頭趴玻璃「扁臉裂嘴」睡翻…網狂笑：還能呼吸嗎？

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▲▼女孩搭車超睏！臉貼玻璃「扁臉裂嘴」睡翻。（圖／翻攝自「mtrsleepers」IG）

▲女孩熟睡模樣讓網友笑翻。（圖／翻攝自「mtrsleepers」IG）

記者朱世凱／綜合報導

雖然說香港地鐵車站與車站間的距離不算遠，不過有許多人仍會在車上累到睡著，IG就有名為「mtrsleeper」的帳號專門蒐集香港人睡翻的醜照。其中有一張照片被網友瘋狂轉傳，只見女童坐在媽媽腿上，頭靠玻璃進入夢鄉，絲毫沒有察覺自己的臉已經被壓扁，右嘴唇還因此微開上揚，逗趣畫面讓大家笑說，「這還能呼吸嗎？」

「mtrsleeper」在21日發布一張照片，只見一位妹妹頭女孩坐在家人大腿上，正臉貼在玻璃熟睡，不過不知道是不是太舒服的緣故，女童睡到臉歪掉，右嘴唇還因為擠壓關係「裂開上揚」，鼻子更是被壓的只剩一邊孔洞能呼吸，讓網友笑到翻掉，可愛模樣也在短短幾個鐘頭獲得上萬讚數。

許多人看完說，「這根本是我女兒翻版！」、「女孩太可愛了」、「我笑到不行」、「至少沒有流口水」、「我坐交通工具超容易睡死」、「可以玩安全之吻了！」、「妹妹醒來發現被拍應該會哭吧」。不過也有人認為這帳戶和拍攝者對被拍者不夠尊重，質疑在不知情下公開別人睡相，可能侵犯私隱。

▼不少人因為睡姿有趣被拍下上傳。（圖／翻攝自「mtrsleepers」IG）

▲▼不少人因為睡姿有趣被拍下上傳。（圖／翻攝自「mtrsleepers」IG）

經營此專頁的人士表示，他們的初衷只是想博得大家開心而已，如果被拍者要求刪掉照片，他們都很樂意刪除。目前該帳戶已累積359張不同爆笑的睡姿，網友也都不定時上去看看，希望不會見到自己「剛好醜陋」的那面。

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關鍵字：熟睡,地鐵,睡翻,香港

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