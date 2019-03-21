雙子星案卡關　台北捷運局問中央：陸資、國安疑慮到底在哪？

▲台北雙子星設計圖。（圖／藍天集團提供）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲任內最大投資案的雙子星開發案，卻因最優申請人港商南海團隊涉及陸資，目前卡在投審會。對此，台北市捷運工程局21日召開記者會，盼中央能盡快審議，該案的受益者除了台北市政府，還有交通部、台鐵和高鐵，不樂見時程繼續拖延。

捷運局長張澤雄今在記者會上指出，根據經濟部公告流程，以往外資審查案子頂多39天，但雙子興開發案如今已經延遲56天，呼籲投審會盡快審議，說明所謂陸資、國安疑慮到底在哪，不要不審議或是議而不決，以致相關作業無法推進。

出席的開發案台北市政府招標總顧問、仲聯量行總經理趙正義表示，雙子星案只是2棟商業大樓卻說有國安問題，強調招標評選時，除了檢視南海團隊提送資料外，更實地徵信，並無發現陸資問題。現在投審會要查，南海團隊也都配合提供股東國籍資料，中央再拖下去只是貽笑國際，未來外資或跨國企業怎敢來台投資？

按雙子星開發案時程，原本預計3月底簽訂投資契約，約1年半到2年內就可取得建照、申請開工，2025年將完工營運。然而，該案目前由於投審會認為有陸資、國安疑慮而卡關，讓台北市長柯文哲多次開砲，直言「請問在台灣要認定他是不是中資公司，投審會要花多少時間決定？這才是我的問題」。現在又傳出立法院經濟委員會要求須先進行專案報告，勢必將拖延進度，可能拖至4月後。