▲宅經濟當道！生活大小事一指搞定，捷運創意廣告超吸睛。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者吳杰澄）

▲看準宅經濟商機，業者紛紛跳脫傳統發揮創意，以新型態廣告創意成功大眾目光（圖／記者吳杰澄攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

宅經濟當道，現代人的生活大小事都可以一指搞定，過去網路的發明讓「秀才不出門，能知天下事」得以實現，現在更徹底實現了「消費者不出門，能處理大小事」，主打24小時美食外送不打烊，還可以貨到付款的Foodpanda，在捷運西門站以新型態的廣告創意，成功抓住年輕人的目光！

▲ 用明亮的粉紅色給大眾不一樣的視覺震撼，成功抓住年輕人的目光。

Foodpanda行銷總監李育儒表示，「我們是用兩側包覆的粉紅色廣告，給大家看到很大的一個視覺震撼感」，「觀察3月外送的廣告，其實有帶動讓整個APP的下載率有變提高」，「其實我們有很多的連鎖餐廳配合，目前在餐廳平台的合作大概有上萬家，譬如說摩斯、KFC、PizzaHut這些耳熟能詳的連鎖店，都是大家能夠經由我們的平台去訂到外送的」。

▲Foodpanda行銷總監李育儒表示，3月外送的廣告帶動APP的下載率提高。

看準商機，超夯的3D手遊神雕俠侶、在家就能成為網紅的直播平台LiveMe 也都跟上這股熱潮！往人潮聚集的六號出口走，還可以看到綜藝天王吳宗憲和女兒Sandy以古裝扮相代言的滴雞精廣告，吸引不少憲粉前來拍照打卡。憲粉張小姐興奮表示，「我朋友跟我說西門的6號出口有吳宗憲的廣告，我就趕快過來想跟他打卡拍照」，「廣告很有趣耶，因為我本身就是東森購物使用者，也會買東西寄去給我爸媽，覺得非常方便，所以這廣告有打動我」。

▲捷運西門六號出口處，可以看到綜藝天王吳宗憲和女兒Sandy的滴雞精廣告，吸引不少憲粉前來拍照打卡。

來到捷運忠孝復興站，搭上板南線轉往文湖線的手扶梯，超大版面的優適活廣告映入眼簾，還可以聽到代言人吳宗憲的美妙歌聲，邀你一起從軟咖變勇咖，被問到究竟有多勇呢？綜藝天王吳宗憲提到「原本有兩大罐，現在只剩下8顆」，「我真心真意地把它吃到只剩下8顆，第1罐吃完60顆之後，我就覺得好像完全沒有痠痛，打球以後那個喀的感覺竟然沒有了，我自己嚇了一大跳，我就覺得真的很不錯」。

▲三星電子透過短影片捷運廣告，讓來來往往的民眾迅速瞭解S10+ 系列亮點。

三星電子也透過捷運廣告，讓民眾近距離觀看十周年旗艦機s10+，利用短短 30 秒不到的影片，讓來來往往的民眾迅速瞭解S10+ 系列亮點，而國泰投顧以可愛的不倒翁小豬動感燈箱，象徵著基金的平衡穩健，即使在不穩定的市場中都可以老神在在。宅經濟的持續發燒，讓業者跳脫傳統發揮創意，就是要讓御宅族不出門也能處理生活大小事。

▼國泰投顧以可愛的不倒翁小豬動感燈箱，象徵著基金的平衡穩健，即使在不穩定的市場中都可以老神在在。