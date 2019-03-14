剛來台灣就產生「特殊連結」　哥倫比亞妹樂喊：我是呆灣郎！

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YouTube頻道「不要鬧（Stopkiddinstudio）」常訪問外國人對於台灣的看法，來自哥倫比亞（Colombia）的丹妮亞菈（Daniela）日前就在影片中表示，「我覺得我是一個長得像哥倫比亞人的『呆灣郎』！」她覺得自己反而更適合生活在台灣，對每種小吃都非常熱愛，更對傳統文化深深著迷。

▲丹妮亞菈說雖然她護照上寫來自哥倫比亞，但她卻覺得自己是台灣人。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio，下同）



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丹妮亞菈提到，哥倫比亞位於南美洲，她是住在東北部博亞卡省（boyaca）的小鎮派帕（paipa），官方語言是西班牙文，當地菜餚很喜歡結合甜、鹹的味道，有時候早餐會吃玉米煎餅或麵包，再配上一杯熱可可加起司，午餐常會出現馬鈴薯、炸香蕉等等配菜，晚餐則是少量的稍微吃一點而已。

▲台灣小吃她也全都愛吃。



她表示，大部分的哥倫比亞人對學中文沒什麼興趣，不過，她在澳洲讀書的時候認識很多華人朋友，也接觸到不少中文歌、連續劇，例如周杰倫的歌、電視劇《兩個爸爸》等等，進而對中文產生了興趣，才決定要到台灣留學。

雖然獨自到異鄉求學，但丹妮亞菈很快就適應台灣生活。她說，「我來台灣第一個禮拜，就有那種說不出來的連結。」彷彿是生錯了國家，終於找到最適合自己的所在，她很快就愛上台灣美食和各種特殊文化，甚至覺得自己連個性都像台灣人，非常享受在這片土地生活的每一天。