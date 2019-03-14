家長聽小孩上課音檔聽到不敢聽　人本籲教育部應嚴正淘汱不適任教師

▲受害者家長情緒激動表示，音檔沒有聽到教學內容，只聽到老師在罵小孩。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

人本教育基金會14日指出，日前接獲家長指出，一名自閉症國小一年級學生就讀新竹市建功國小特教班，進入該班後，情緒常失控、出現無法控制小便、焦慮咬手指等行為，因此家長自行在學生書包內放進手機，錄下一整個禮拜的音檔，受害者家長情緒激動表示，一個禮拜的音檔沒有聽到教學內容，只聽到老師在罵小孩，自己只敢聽第一天的音檔，後續都是請友人協助聽完。

人本教育基金會今舉行「為什麼不適任教師淘汰不掉？」記者會，執行長馮喬蘭指出，《教師法》修法「我們樂觀其成」，針對新竹建功國小特教班事件，該名曾姓教師其實不是初犯，去年就曾體罰學生成傷，但學校就記曾師一支小過；更有家長申訴，該特教班的陳姓教師就曾強制餵食致學生嘔吐、以灌辣椒水方式教導學生漱口，但該校卻長期放任該班級陳師、曾師、王姓助理員。

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▲▼人本基金會呼籲教育部應嚴正淘汰不適任教師。（圖／記者崔至雲攝）

由家長提供的音檔聽到該班3名教師對特教生不是打即是罵，甚至只因學生偷吃餅乾，就罵學生「你敢再吃人家東西你就試試看，我就打死你跟你講。站著去！馬上去那邊站著！站好！站著！中午不要吃飯」，曾師在旁還附和「敢吃掉就完蛋了」，王助理員甚至跟曾師說「我跟你講，不要告訴他媽媽他沒有吃飯，我們碗還是給他弄一下，撿好了分給人家，表示他那個碗是有裝過的」。

馮喬蘭表示，三位特教班教師及助理員對於特教生之情緒、行為展現完全無專業認知，亦無承接處理之方法，只會用違法、錯誤之手段進行管教，全然悖離特教之專業。該校經教評會調查後，承認三名老師都有動手、餵學生喝辣椒水，但教評會卻認定陳師與曾師沒有體罰，只有「班級經營、教學行為失當、言語失當、親師溝通不良」，將二位教師進入二個月之輔導期，而家長去問教育處，承辦人員僅回應家長「教評會屬於學校權責，市府只能尊重」。

▲受害者家長表示氣憤，並拿電影《少林足球》台詞表達自己的不滿。（圖／記者崔至雲攝）

馮喬蘭指出，從種種評會調查結果顯示，教評會迴避陳師及曾師對學生體罰、身心虐待之事實，顯然不可能期待未來教評會能依據「班級經營、教學行為失當、言語失當、親師溝通不良」這些調查結果作出解聘曾師與陳師之決議，「這樣的調查方式與認定結果，難道不是師師相護？」

▲人本教育基金會表示，唯有制定解聘標準，才能讓不適任教師真正遠離校園。（圖／記者崔至雲攝）

人本教育基金會說明，讓教師法能落實淘汰不適任教師，是保護兒童之重要關卡淘汰不適任教師是保護兒童之重大議題，上周行政院通過教師法修法草案，並提交立法院審議，其中，最受矚目的，就是不適任教師之淘汰程序之修正，包括解聘程序應增聘校外學者專家擔任委員，使未兼行政或董事之教師代表人數，少於委員總額二分之一；並增設終局停聘之制度；明確規範專審會之處理機制。

人本教育基金會呼籲，委員們審查草案時，應面對當前《教師法》無法解聘不適任教師的困境，使教師法能確實落實淘汰不適任教師。教育部則應明確規範不適任教師解聘的標準，使學校教評會得據以判斷，而非任學校自行裁量，此為教育部之重大職責，唯有制定解聘標準，才能讓不適任教師真正遠離校園。