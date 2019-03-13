越南姐臥病發願「能好就行善」　9年捐善款破千萬受惠4萬人

▲越南姐姐因大病一場發願病好就行善，多來貢獻千萬在家鄉造橋鋪路，在台灣照顧弱勢。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名越南籍女子，2002年來台時，險因一場疾病丟了性命，從此越女發願「挺過去就要做善事」，而康復後的越南籍女子出院後，開始從事飲料店、越南小吃等生意，且每月均出收入百分之30，17年來總共捐出超過千萬，受惠者多達4萬人。

朱品臻，南越人，38歲，2002年來台後，卻因得腦水腫、肺積水住進加護病房，險些因此丟了性命，朱女從此發願，「只要挺過去，就要做善事」，而朱女出院後卻面臨要獨立生活的困境，朱女於是開始學習中文，並且在同鄉幫忙下開始學做生意。

「年輕不懂事，只想賺錢養家」的朱女表示，出院後開始在板橋做起越南小吃店攢到錢後，也轉投資飲料店以及美甲店，賺到人生第一桶金，又在越南經營珠寶、房地產生意，等賺到錢開始在越南造橋、鋪路，在台灣也捐出買月收入的百分之30，照顧台灣非法移工、孤兒院、養老院等弱勢團體。

▲越南姐姐痊癒後努力賺錢，捐出善款幫助別人，甚至在家鄉造橋鋪路回饋鄉里。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

「太信任朋友反遭詐」朱女無奈表示，當初因為太相信朋友，只要有同鄉、朋友開口就借錢，光借出去的錢就多達3、4百萬，甚至還有合夥做生意被倒了1百多萬，但朱女還是選擇相信、原諒，不斷的賺錢回饋家鄉以及台灣這片土地。

朱女當初選擇捐出每月收入的百分之30當公益，但2019年新希望，願意將每月收入的百分之50捐出，甚至構想成立愛心機構，持續回饋社會各方弱勢團體、孤兒院以及自己的家鄉「越南」。

朱女還曾出資1百萬元，請了1百多位醫生到越南義診，讓越南家鄉的民眾可以得到妥善的照顧，在台灣也針對孤兒院、非法移工進行關懷，針對非法移工部分，朱認為「非法移工很辛苦，還會被老闆欺負」，受傷了也沒有人照顧。

「他從12樓摔下來大難不死」朱女探視摔傷的非法移工，看著自己的同鄉為了賺錢非法來台，又因工地意外造成斷手等身體殘害，讓朱看得相當不捨，未來希望也能夠幫忙協助照顧這更多弱勢團體。

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